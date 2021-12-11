DIY-блогерка Шеннон Дороті поділилася сімейним рецептом новорічного запаху. У короткому відео жінка розповіла, які інгредієнти створять незабутню атмосферу вдома.
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Тіктокерка-мільйонерка пояснила, що для аромату Різдва треба всього 5 інгредієнтів.
Всі захочуть прийти до вас додому, тому що там так приємно пахне,
– запевнила жінка.
Що треба для ароматичного горщика
Дороті пропонує покласти до горщика чи каструлі 5 складових:
- Журавлину
- Скибочки апельсину
- Палички кориці
- Гвоздику
- Гілочки розмарину
Блогерка зазначила, що інгредієнти вона заливає водою та кип’ятить.
Мої бабуся і мама робили це щороку на свята, з того часу, як я була маленькою дівчинкою. Люди люблять робити цей рецепт вдома і відчувати, як він чудово пахне. Це справді додає чарівної атмосфери у вашому домі під час свят,
– зазначила Дороті.