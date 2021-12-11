DIY-блогер Шеннон Дороти поделилась семейным рецептом новогоднего запаха. В коротком видео женщина рассказала, какие ингредиенты создадут незабываемую атмосферу дома.

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Тиктокерша-миллионер объяснила, что для аромата Рождества надо всего 5 ингредиентов.

Все захотят прийти к вам домой, потому что там так приятно пахнет,

– заверила женщина.

Что нужно для ароматического горшка

Дороти предлагает положить в горшок или кастрюлю 5 составляющих:

Клюкву

Ломтики апельсина

Палочки корицы

Гвоздику

Веточки розмарина

Блогер отметила, что ингредиенты она заливает водой и кипятит.

Мои бабушка и мама делали это каждый год на праздники, с тех пор, как я была маленькой девочкой. Люди любят делать этот рецепт дома и чувствовать, как он прекрасно пахнет. Это действительно добавляет волшебную атмосферу в вашем доме во время праздников,

– отметила Дороти.