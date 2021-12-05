Окуляри часто можуть дратувати всілякими дрібничками – як-от, злізанням з носа, постійним забрудненням лінз та їхнім запотіванням. Остання проблема особливо актуальна в нинішніх реаліях – пандемія вимагає носити маски за будь-яких умов.

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Журналістка та DIY-авторка Сандра Гутьєррес розповіла, як можна впоратися з набридливим запотіванням окулярів. Дівчина запропонувала 4 прості способи зменшити дискомфорт від конденсату на окулярах.

Чому окуляри запотівають? Під час носіння маски тепле повітря з носа виходить через нещільно прилеглу тканину. Молекули води накопичуються на поверхні лінз – так окуляри запотівають. Коли ж ви заходите до теплого приміщення після прогулянки зимовим містом, на окулярах відбувається процес конденсації – частинки води, які літають у повітрі, при контакті з холодними лінзами осідають на поверхню та заважають нормально бачити.

Конденсат накопичується на окулярах / Фото Getty Images

Гутьєррес зазначає, що найкращий спосіб розв’язати проблему запотівання – це забезпечити повне прилягання маски до щік та носа. Проте людські обличчя різні та не завжди відповідають стандартам фабричних масок.

DIY-авторка пропонує 4 методи, які допоможуть з "туманом" на окулярах.

Носіть маску з регульованими пов’язками

Гарне прилягання маски не тільки убезпечить від COVID-19, але й зменшить кількість конденсату на окулярах. Відрегулювати звичайну маску можна кількома способами:

Зав’язати пов’язки на вузол;

Взяти скріпку та закріпити маску на голові;

Використовувати маски з тканинними пов’язками, які закріплюються ззаду голови.

Дівчина зазначає, що цей метод не завжди може бути ефективним – навіть попри регулювання, маски не зможуть ідеально прилягати до лиця. Проте спробувати варто – якщо такі маски підійдуть вам, то конденсат від окулярів не буде вас турбувати.

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Вода та мило проти запотівань

Кілька досліджень, за словами Гутьєррес, довели, що промивання лінз окулярів милом та теплою водою можуть запобігти запотіванням.

Мило утворює на окулярах тонку плівку, яка не дозволяє молекулам води осідати на лінзах. Після промивання окулярів мильною водою треба ретельно витерти їх рушником чи серветкою.

Обробіть окуляри милом та водою / Фото Unsplash

Такий метод не нашкодить покриттю лінз чи оправі окулярів, запевнила дівчина.

Єдиний мінус, який помітила журналістка – це те, що піна від мила лишила розводи на лінзах, які було дуже важко змити.

Спробуйте також! При запотіванні дзеркал та скла добре допомагає піна для гоління. Її достатньо втерти у лінзи окулярів.

Подовжувач для маски може розв’язати проблему

Подовжувач з’єднує вушні петлі навколо потилиці та забезпечує краще прилягання маски до обличчя. Його можна зробити самостійно чи придбати в інтернеті. Варіант зі скріпками, як і в першому методі, також працює.

Розміщення оправи окулярів над маскою також допомагає обмежити вихід теплого повітря.

Подовжувач для маски / Фото Сандри Гутьєррес

Пластир на масці – менше конденсату

Якщо усі методи не дали бажаного результату, дівчина пропонує діяти рішуче, і просто прикріпити пластир до верху маски.

Ви можете використовувати лейкопластир, але якщо ви хочете зробити все, ви можете вибрати хірургічну стрічку, яка не тільки безпечна для чутливої ​​шкіри, але й має високу стійкість,

– написала Гутьєррес.

Пластир на масці допоможе від запотівання лінз / Фото Сандри Гутьєррес

Дівчина зазначила, що є безліч кольорових пластирів та стрічок з малюнками. Вони не тільки триматимуть маску, але й можуть доповнити ваш образ.

Поєднання цього методу з використанням подовжувача маски цілком може назавжди покінчити з проблемами запотівання,

– підсумувала DIY-авторка.