А які саме, ми вам розповімо. Отож…

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1. Очистити кавомолку

Кавомолку потрібно чистити, як би не хотілося. Мити – не можна. Протирання не допоможе. А все простіше ніж ви думали, насипте в кавомолку рис, змеліть його в борошно, висипте і зачистите пензлем залишки.



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2. Помити пляшку

Пляшки з вузьким горлечком завжди знадобляться в господарстві. Але помити їх із середини – важко. А ви засипте в пляшку жменю рису, додайте кілька чайних ложок соди та залийте наполовину водою. Щільно закрийте рукою або кришкою і потрясіть.



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3. Прискорити дозрівання

Прискорити процес дозрівання фрукта – можна, потрібно лише закопати незрілий фрукт в рис. І він поступово дозріє.



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4. Протирати обличчя

Рис є хорошим помічником у догляді за шкірою. Потрібно зварити, процідити та протирати відваром обличчя. Маски з рисового відвару розгладжують зморшки, підтягують контур.



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5. Прибрати вологу

Як відомо, рис добре поглинає вологу. І запахи, між іншим, теж. Насипте рис в тканинний мішечок і покладіть десь в шафі, якщо хочете розв'язати проблему вогкості та затхлого запаху. У рис ще можна додати кілька крапель ефірної олії – тоді саше буде працювати і як ароматизатор.



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6. Врятувати телефон

Телефон падає у ванну з водою. Якщо діяти швидко, телефон можна врятувати. Вимкнути, протерти, дістати акумулятор і сім-карту, а потім помістити телефон в герметичний пакет або в банку з рисом на добу. Рис вбере залишки вологи.



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7. Захистити від іржі

Властивість рису ще можна використовувати при зберіганні інструментів. Якщо приміщення, де зберігаються інструменти, має високу вологість, заповніть рисом бляшанку – і зберігайте свої плоскогубці, молотки та викрутки в ній.



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8. Елемент декору

Якщо є ножі, але їх нікуди подіти, можна організувати їх в банку з рисом. Не тільки функціонально, але і красиво – дизайнерський елемент декору в модному нині стилі "еко".



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