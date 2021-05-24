А какие именно, мы вам расскажем. Вперед…

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1. Очистить кофемолку

Кофемолку нужно чистить, как бы не хотелось. Мыть – нельзя. Протирание не поможет. А все проще чем вы думали, насыпьте в кофемолку рис, смелите его в муку, высыпьте и зачистите кистью остатки.

Очистити кавомолку
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2. Помыть бутылку

Бутылки с узким горлышком всегда пригодятся в хозяйстве. Но помыть их изнутри – трудно. А вы засыпьте в бутылку горсть риса, добавьте пару чайных ложек соды и залейте наполовину водой. Плотно закройте рукой или крышкой и потрясите.

Протирати обличчя
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3. Ускорить созревание

Ускорить процесс созревания фрукта – можно, нужно только закопать незрелый фрукт в рис. И он постепенно созреет.

Дозрівання авокадо
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4. Протирать лицо

Рис является хорошим помощником в уходе за кожей. Нужно сварить, процедить и протирать отваром лицо. Маски из рисового отвара разглаживают морщины, подтягивают контур.

Протирати обличчя
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5. Убрать влагу

Как известно, рис хорошо поглощает влагу. И запахи, между прочим, тоже. Насыпьте рис в тканевый мешочек и положите где-то в шкафу, если хотите решить проблему сырости и затхлого запаха. В рис еще можно добавить пару капель эфирного масла – тогда саше будет работать и как ароматизатор.

Мішок з рисом
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6. Спасти телефон

Телефон падает в ванну с водой. Если действовать быстро, телефон можно спасти. Выключить, протереть, достать аккумулятор и сим-карту, а затем поместить телефон в герметичный пакет или в банку с рисом на сутки. Рис впитает остатки влаги.

Телефон в рисі
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7. Защитить от ржавчины

Свойство риса еще можно использовать при хранении инструментов. Если помещение, где хранятся инструменты, имеет высокую влажность, заполните рисом банку – и сохраняйте свои плоскогубцы, молотки и отвертки в ней.

Захистити від іржі
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8. Элемент декора

Если есть ножи, но их некуда девать, можно организовать их в банку с рисом. Не только функционально, но и красиво – дизайнерский элемент декора в модном нынче стиле "эко".

Ножі у рисі
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