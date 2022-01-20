Якщо готувати за цим рецептом, то хліб буде невеличким, адже його фішка – легкість та швидкість. Однак ви впевнено можете збільшувати кількість продуктів до потрібних вам розмірів.

Цікаво Продовження "Ейфорії" та інші головні кінопрем'єри: що подивитися глядачам на OLL.TV у січні

Рецепт бананового хліба

Інгредієнти:

100 грамів цукру для хліба + чайна ложка для скоринки;

60 грамів борошна;

чайна ложка меленого горіха;

дрібка розпушувача, харчової соди, солі та меленої кориці;

1 середній перестиглий банан;

1 велике яйце;

3 столові ложки розтопленого солоного вершкового масла.

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть невелику форму для випікання, застеліть пергаментним папером і відкладіть.

У середній мисці збийте разом цукор, борошно, мелений горіх, розпушувач, харчову соду і сіль. В окремій середній мисці розімніть банан, вбийте в нього яйце та перемішайте. Всипте бананову суміш до сухих інгредієнтів і перемішайте до однорідності.



Рецепт бананового хліба / Фото baking mischief

Додайте до суміші розтоплене вершкове масло і перемішайте. Перекладіть тісто у підготовлену форму для хліба, залишивши 2 сантиметри простору від верхньої частини форми. У невеликій мисці змішайте цукор і корицю й рівномірно посипте зверху тісто.

Випікайте від 30 до 38 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Потім залиште хліб охолонути протягом 15 – 20 хвилин, перш ніж витягнути. Подавайте і насолоджуйтесь!



Рідним десерт точено сподобається / Фото baking mischief