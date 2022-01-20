Якщо готувати за цим рецептом, то хліб буде невеличким, адже його фішка – легкість та швидкість. Однак ви впевнено можете збільшувати кількість продуктів до потрібних вам розмірів.
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Рецепт бананового хліба
Інгредієнти:
- 100 грамів цукру для хліба + чайна ложка для скоринки;
- 60 грамів борошна;
- чайна ложка меленого горіха;
- дрібка розпушувача, харчової соди, солі та меленої кориці;
- 1 середній перестиглий банан;
- 1 велике яйце;
- 3 столові ложки розтопленого солоного вершкового масла.
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть невелику форму для випікання, застеліть пергаментним папером і відкладіть.
У середній мисці збийте разом цукор, борошно, мелений горіх, розпушувач, харчову соду і сіль. В окремій середній мисці розімніть банан, вбийте в нього яйце та перемішайте. Всипте бананову суміш до сухих інгредієнтів і перемішайте до однорідності.
Рецепт бананового хліба / Фото baking mischief
Додайте до суміші розтоплене вершкове масло і перемішайте. Перекладіть тісто у підготовлену форму для хліба, залишивши 2 сантиметри простору від верхньої частини форми. У невеликій мисці змішайте цукор і корицю й рівномірно посипте зверху тісто.
Випікайте від 30 до 38 хвилин. Перевіряйте готовність зубочисткою. Потім залиште хліб охолонути протягом 15 – 20 хвилин, перш ніж витягнути. Подавайте і насолоджуйтесь!
Рідним десерт точено сподобається / Фото baking mischief