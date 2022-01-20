Если готовить по этому рецепту, то хлеб будет небольшим, ведь его фишка – легкость и быстрота. Однако вы уверенно можете увеличивать количество продуктов до нужных вам размеров.
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Рецепт бананового хлеба
Ингредиенты:
- 100 граммов сахара для хлеба + чайная ложка для корочки;
- 60 граммов муки;
- чайная ложка молотого ореха;
- щепотка разрыхлителя, пищевой соды, соли и молотой корицы;
- 1 средний перезрелый банан;
- 1 большое яйцо;
- 3 столовых ложки растопленного соленого сливочного масла.
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте небольшую форму для выпечки, застелите пергаментной бумагой и отложите.
В средней миске взбейте вместе сахар, муку, молотый орех, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В отдельной средней миске разомните банан, вбейте в него яйцо и перемешайте. Всыпьте банановую смесь в сухие ингредиенты и перемешайте до однородности.
Рецепт бананового хлеба / Фото baking mischief
Добавьте в смесь растопленное сливочное масло и перемешайте. Переложите тесто в подготовленную форму хлеба, оставив 2 сантиметра пространства от верхней части формы. В небольшой миске смешайте сахар и корицу и равномерно посыпьте сверху тесто.
Выпекайте от 30 до 38 минут. Проверяйте готовность зубочисткой. Затем оставьте хлеб остыть в течение 15 – 20 минут, прежде чем вытащить. Подавайте и наслаждайтесь!
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