Если готовить по этому рецепту, то хлеб будет небольшим, ведь его фишка – легкость и быстрота. Однако вы уверенно можете увеличивать количество продуктов до нужных вам размеров.

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Рецепт бананового хлеба

Ингредиенты:

100 граммов сахара для хлеба + чайная ложка для корочки;

60 граммов муки;

чайная ложка молотого ореха;

щепотка разрыхлителя, пищевой соды, соли и молотой корицы;

1 средний перезрелый банан;

1 большое яйцо;

3 столовых ложки растопленного соленого сливочного масла.

Приготовление

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте небольшую форму для выпечки, застелите пергаментной бумагой и отложите.

В средней миске взбейте вместе сахар, муку, молотый орех, разрыхлитель, пищевую соду и соль. В отдельной средней миске разомните банан, вбейте в него яйцо и перемешайте. Всыпьте банановую смесь в сухие ингредиенты и перемешайте до однородности.



Рецепт бананового хлеба / Фото baking mischief

Добавьте в смесь растопленное сливочное масло и перемешайте. Переложите тесто в подготовленную форму хлеба, оставив 2 сантиметра пространства от верхней части формы. В небольшой миске смешайте сахар и корицу и равномерно посыпьте сверху тесто.

Выпекайте от 30 до 38 минут . Проверяйте готовность зубочисткой. Затем оставьте хлеб остыть в течение 15 – 20 минут, прежде чем вытащить. Подавайте и наслаждайтесь!