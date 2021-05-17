Але ви повинні знати як правильно і повноцінно харчуватися, щоб не зіпсувати запах в офісі та відносини з колегами, при цьому не забуваючи й про свої робочі обов'язки. Адже деякі продукти не слід брати з собою на обід. А які саме, ми вам розкажемо.

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Цибуля і часник

В їжу яку ви плануєте з'їсти в офісі не додавайте цибулю та часник, навіть якщо ви їх дуже любите. Адже в приміщенні буде погано пахнути й ваше дихання теж не буде вирізнятися свіжістю.



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Ароматний сир

Більшість якісних і смачних сирів пахнуть специфічно. Їх запах може ввести в гастрономічний екстаз гурмана, але не колег по роботі. Залиште цей делікатес для домашнього сніданку.



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Риба

Запаху риби чи шматочка оселедця, досить, щоб викликати блювотні рефлекси в оточуючих. Тому ваші колеги по офісу навряд чи будуть терпіти сильні рибні запахи. Крім того, сморід може затриматися на вашому одязі надовго після того, як ви закінчите їсти.



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Капуста

Це корисний і смачний продукт, але брати його на обід в офіс не варто. Адже її запах буде чутно повсюди.



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Соління

Квашена капуста, огірки й помідори містять велику кількість пробіотиків, підтримуючи правильну роботу вашого організму. Однак вони видають запах, який змусить людину за сусіднім столом зненавидіти вас.





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Яйця

Варені яйця – відмінне джерело білка... і смороду. Адже цей запах довго тримається в приміщенні навіть після завершення трапези. Їжте яйця на сніданок вдома і приносьте на роботу що-небудь інше, що не залишає запаху.



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Фаст-фуд

Улюблені гамбургери або піца гарні на смак, коли ви їх їсте, але запах, який залишається після них – це зовсім інша історія. Навіть упаковка від фаст-фуду буде смердіти в офісі протягом декількох днів.



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Гострі спеції

Люди, яким навіть подобається смак гострої їжі, не дуже люблять вдихати її запах весь день в офісі. Крім того, цей аромат може викликати напад астми або алергічну реакцію.



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