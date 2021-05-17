Но вы должны знать как правильно и полноценно питаться, чтобы не испортить запах в офисе и отношения с коллегами, при этом не забывая и о своих рабочих обязанностях. Ведь некоторые продукты не следует брать с собой на обед. А какие именно, мы вам расскажем.

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Лук и чеснок

В еду которую вы планируете съесть в офисе не добавляйте лук и чеснок, даже если вы их очень любите. Ведь в помещении будет плохо пахнуть и ваше дыхание тоже не будет отличаться свежестью.



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Ароматный сыр

Большинство качественных и вкусных сыров пахнут специфически. Их запах может ввести в гастрономический экстаз гурмана, но не коллег по работе. Оставьте этот деликатес для домашнего завтрака.



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Рыба

Запаха рыбы или кусочка сельди достаточно, чтобы вызвать рвотные рефлексы у окружающих. Поэтому ваши коллеги по офису вряд ли будут терпеть сильные рыбные запахи. Кроме того, запах может задержаться на вашей одежде надолго после того, как вы закончите кушать.



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Капуста

Это полезный и вкусный продукт, но брать его на обед в офис не стоит. Ведь ее запах будет слышно повсюду.



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Соленья

Квашеная капуста, огурцы и помидоры содержат большое количество пробиотиков, поддерживая правильную работу вашего организма. Однако они издают запах, который заставит человека за соседним столом возненавидеть вас.



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Яйца

Вареные яйца – отличный источник белка... и вони. Ведь этот запах долго держится в помещении даже после завершения трапезы. Ешьте яйца на завтрак дома и приносите на работу что-нибудь другое, что не оставляет запаха.



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Фаст-фуд

Любимые гамбургеры или пицца хороши на вкус, когда вы их едите, но запах, который остается после них – это совсем другая история. Даже упаковка от фаст-фуда будет вонять в офисе в течение нескольких дней.



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Острые специи

Люди, которым даже нравится вкус острой еды, не очень любят вдыхать ее запах весь день в офисе. Кроме того, этот аромат в состоянии вызвать приступ астмы или аллергическую реакцию.



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