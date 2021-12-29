Сиквел "Чорної пантери" та новий "Бетмен": сформовано рейтинг найочікуваніших фільмів 2022 року
Джерело:ComicBook
У сервісі з продажу квитків Fandango опитали своїх клієнтів, які фільми 2022 року вони чекають найбільше. Який же ТОП майбутніх прем'єр зі світу кіно сформувався, дізнайтеся далі у нашому матеріалі.
Так, компанія Fandango, яка співпрацює з різними мережами кінотеатрів, попросила 6 тисяч покупців квитків відповісти, прем'єру якої стрічки вони чекають понад усе у прийдешньому році.
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Перше місце серед усіх релізів 2022 року посів сиквел "Чорної пантери", який вийде 10 листопада наступного року. Далі у списку йде "Людина-павук: Навколо всесвіту 2", а трійку замикає "Бетмен". Це щодо ТОПу блокбастерів. Крім цього, аналітики визначили найочікуваніше кіно для усієї родини, лідерів серед екшн-фільмів та хоррорів. Далі – повні списки кожної з добірок.Якщо ви кіноман, який цінує якісну картинку, тоді вам на OLL.TV. Тут кожен знайде, що переглянути. У каталозі OLL.TV понад 15 000 фільмів і серіалів у бездоганній якості, українські та закордонні телеканали, прямі трансляції спортивних подій та багато іншого!
ТОП найочікуваніших блокбастерів
- "Чорна пантера: Ваканда назавжди" (Black Panther: Wakanda Forever);
- "Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);
- "Бетмен" (The Batman);
- "Тор: Кохання та грім" (Thor: Love and Thunder);
- "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion);
- "Доктор Стрендж у мультивсесвіті божевілля" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness);
- "Аватар 2" (Avatar 2);
- "Аквамен 2" (Aquaman and the Lost Kingdom);
- "Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick);
- "Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7).
"Чорна пантера: Ваканда назавжди" – дивіться трейлер онлайн:
5 найочікуваніших екшн-фільмів, не пов'язаних із коміксами
- "Світ Юрського періоду 3: Домініон" (Jurassic World: Dominion);
- "Аватар 2" (Avatar 2);
- "Топ Ґан: Меверік" (Top Gun: Maverick);
- "Місія нездійсненна 7" (Mission: Impossible 7);
- "Незвідане: Удача Дрейка" (Uncharted).
"Світ Юрського періоду 3: Домініон" – дивіться трейлер онлайн:
ТОП 5 фільмів для всієї родини:
- "Людина-павук: Навколо всесвіту 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);
- "Базз Лайтер" (Lightyear);
- "Посіпаки: Становлення лиходія" (Minions: The Rise of Gru);
- "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore);
- "Їжак Сонік 2" (Sonic the Hedgehog 2).
"Людина-павук: Навколо всесвіту 2" – дивіться трейлер онлайн:
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ТОП найочікуваніших хорор-фільмів:
- "Геловін закінчується" (Halloween Ends);
- "Крик" (Scream)"
- "Ні" (Nope);
- "Дитина темряви: Перша жертва" (Orphan: First Kill);
- "Чорний телефон" (The Black Phone).
"Геловін закінчується" – дивіться трейлер онлайн: