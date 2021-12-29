Так, компания Fandango, которая сотрудничает с разными сетями кинотеатров, попросила 6 тысяч покупателей билетов ответить, премьеру какой ленты они ждут больше всего в грядущем году.
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Первое место среди всех релизов 2022 года занял сиквел "Черной пантеры", который выйдет 10 ноября следующего года. Далее в списке идет "Человек-паук: Через вселенные 2", а тройку замыкает "Бэтмен". Это по поводу ТОПа блокбастеров. Кроме этого, аналитики определили самое ожидаемое кино для всей семьи, лидеров среди экшн-фильмов и хорроров. Далее – полные списки каждой из подборок.
ТОП самых ожидаемых блокбастеров
- "Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever);
- "Человек-паук: Через вселенные 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);
- "Бетмен" (Бэтмен);
- "Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder);
- "Мир Юрского периода 3: Доминион" (Jurassic World: Dominion);
- "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness);
- "Аватар 2" (Аватар 2);
- "Аквамен 2" (Аквамен и Затерянное Королевство);
- "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick);
- "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7).
"Черная пантера: Ваканда навсегда" – смотрите трейлер онлайн:
5 самых ожидаемых экшн-фильмов, не связанных с комиксами
- "Мир Юрского периода 3: Доминион" (Jurassic World: Dominion);
- "Аватар 2" (Аватар 2);
- "Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick);
- "Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7);
- "Анчартед: На картах не значится" (Uncharted).
"Мир Юрского периода 3: Доминион" – смотрите трейлер онлайн:
ТОП 5 фильмов для всей семьи:
- "Человек-паук: Через вселенные 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);
- "Базз Лайтер" (Lightyear);
- "Миньоны: Грювитация" (Minions: The Rise of Gru);
- "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore);
- "Соник 2 в кино" (Sonic the Hedgehog 2).
"Человек-паук: Через вселенные 2" – смотрите трейлер онлайн:
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ТОП самых ожидаемых хоррор-фильмов:
- "Хелловин заканчивается" (Halloween Ends);
- "Крик" (Крик) "
- "Нет" (Нет);
- "Дитя тьмы: Первая жертва" (Orphan: First Kill);
- "Черный телефон" (The Black Phone).
"Хелловин заканчивается" – смотрите трейлер онлайн: