Так, компания Fandango, которая сотрудничает с разными сетями кинотеатров, попросила 6 тысяч покупателей билетов ответить, премьеру какой ленты они ждут больше всего в грядущем году.

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Первое место среди всех релизов 2022 года занял сиквел "Черной пантеры" , который выйдет 10 ноября следующего года. Далее в списке идет " Человек-паук: Через вселенные 2" , а тройку замыкает "Бэтмен" . Это по поводу ТОПа блокбастеров. Кроме этого, аналитики определили самое ожидаемое кино для всей семьи, лидеров среди экшн-фильмов и хорроров. Далее – полные списки каждой из подборок.

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ТОП самых ожидаемых блокбастеров

"Черная пантера: Ваканда навсегда" (Black Panther: Wakanda Forever);

"Человек-паук: Через вселенные 2" (Spider-Man: Across the Spider-Verse);

"Бетмен" (Бэтмен);

"Тор: Любовь и гром" (Thor: Love and Thunder);

"Мир Юрского периода 3: Доминион" (Jurassic World: Dominion);

"Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (Doctor Strange in the Multiverse of Madness);

"Аватар 2" (Аватар 2);

"Аквамен 2" (Аквамен и Затерянное Королевство);

"Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick);

"Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7).

"Черная пантера: Ваканда навсегда" – смотрите трейлер онлайн:

5 самых ожидаемых экшн-фильмов, не связанных с комиксами

"Мир Юрского периода 3: Доминион" (Jurassic World: Dominion);

"Аватар 2" (Аватар 2);

"Топ Ган: Мэверик" (Top Gun: Maverick);

"Миссия невыполнима 7" (Mission: Impossible 7);

" Анчартед: На картах не значится " (Uncharted).

"Мир Юрского периода 3: Доминион" – смотрите трейлер онлайн:

ТОП 5 фильмов для всей семьи:

" Человек-паук: Через вселенные 2 " (Spider-Man: Across the Spider-Verse);

Человек-паук: Через вселенные 2 "Базз Лайтер" (Lightyear);

" Миньоны: Грювитация" (Minions: The Rise of Gru);

Миньоны: Грювитация" "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore);

" Соник 2 в кино " (Sonic the Hedgehog 2).

" Человек-паук: Через вселенные 2 " – смотрите трейлер онлайн:

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ТОП самых ожидаемых хоррор-фильмов:

"Хелловин заканчивается" (Halloween Ends);

"Крик" (Крик) "

"Нет" (Нет);

"Дитя тьмы: Первая жертва" (Orphan: First Kill);

"Черный телефон" (The Black Phone).