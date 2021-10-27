Ви й уявити не можете, як це смачно: рецепт запеченої вівсянки з бананами та арахісовою пастою

Якщо ви любите вівсянку, але банальні способи приготування уже проїлися, то цей рецепт для вас! Смачний сніданок із запечених пластівців претендує стати вашим улюбленим.

Якщо раптом вам набридла звична вівсяна каша на сніданок, саме час спробувати приготувати її зовсім по-новому. Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, як смачно запекти пластівці. А головне, що можна вибирати будь-яке доповнення: зробити осінню з яблуками, додати какао, зробити начинку з сиру чи йогурту, додати ягоди або й зовсім зробити несолодкою. Тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Запечена вівсянка з бананами та арахісовою пастою

Інгредієнти на 1 порцію:

40 грамів вівсяних пластівців;

100 мілілітрів молока;

1/2 банана;

1 чайна ложка розпушувача;

спеції / насіння/ горішки – за бажанням.

Спосіб приготування:

Пластівці, молоко та розпушувач змішайте у блендері та збийте до однорідної маси. Перекладіть її у форму для запікання та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Після запікання дайте вистигнути та додайте банан і арахісову пасту.

Смачного!

Якщо немає блендера, можна обійтися й без нього – добре все розімніть виделкою.

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Текст публікації Альбіни Коміссарової:

Я не думала, що це може бути так смачно. Запечена вівсянка з бананами та арахісовою пастою.

Скажу чесно, у свій час я переїла вівсянки і вже кілька років не могла її їсти на сніданок. Але тут я відкрила для себе новий рецепт і світ вівсяних пластівців знову увійшов до мого життя. А головне, що можна вибирати будь-яке доповнення: зробити осінньою з яблуками, додати какао, зробити начинку з сиру чи йогурту, додати ягоди або зовсім зробити несолодкою. Чекаю на ваші варіанти в сторіс, відзначайте мене.

На 1 порцію:

40 г вівсяних пластівців, у мене було довгого варіння, можна будь-які

100 мл молока, можна рослинне, у мене звичайне

1/2 банана

1 ч. л. розпушувача

спеції/насіння/горішки за бажанням, у мене кориця та ванільний екстракт.

Рецепт дуже простий: все змішати в блендері, можна взяти і занурювальний і запекти у формі 20 хвилин при 180 градусах. Якщо немає блендера, можна і без нього, тільки добре все розімніть вилкою, тільки збережеться структура пластівців. Я прикрасила бананом і додала арахісову олію без цукру.