Если вдруг вам надоела обычная овсяная каша на завтрак, самое время попытаться приготовить ее совсем по-новому. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как вкусно запечь хлопья. А главное, что можно выбирать любое дополнение: сделать осенью с яблоками, добавить какао, сделать начинку из творога или йогурта, добавить ягоды или совсем сделать несладкой. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!
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Запеченная овсянка с бананами и арахисовой пастой
Ингредиенты на 1 порцию:
- 40 граммов овсяных хлопьев;
- 100 миллилитров молока;
- 1/2 банана;
- 1 чайная ложка разрыхлителя;
- специи/семена/орешки – по желанию.
Способ приготовления:
- Хлопья, молоко и разрыхлитель смешайте в блендере и взбейте до однородной массы.
- Переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут.
- После запекания дайте остыть и добавьте банан и арахисовую пасту.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Альбины Комиссаровой:
Я не думала, что это может быть так вкусно. Запеченная овсянка с бананами и арахисовой пастой.
Скажу честно, одно время я переела овсянки и уже несколько лет не могла ее есть на завтрак. Но тут я открыла для себя новый рецепт и мир овсяных хлопьев снова вошел в мою жизнь. А главное, что можно выбирать любое дополнение: сделать осенней с яблоками, добавить какао, сделать начинку из творога или йогурта, добавить ягоды или совсем сделать несладкой. Жду ваших вариантов в сторону, отмечайте меня.
На 1 порцию:
40 г овсяных хлопьев, у меня было длинной варки, можно любые
100 мл молока, можно растительное, у меня обычное
1/2 банана
1 ч. л. разрыхлителя
специи/семена/орешки по желанию, у меня корица и ванильный экстракт.
Рецепт очень прост: все смешать в блендере, можно взять и погружной и запечь в форме 20 минут при 180 градусах. Если нет блендера, можно и без него, только хорошо все разомните вилкой, только сохранится структура хлопьев. Я украсила бананом и добавила арахисовое масло без сахара.