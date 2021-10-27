Если вдруг вам надоела обычная овсяная каша на завтрак, самое время попытаться приготовить ее совсем по-новому. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как вкусно запечь хлопья. А главное, что можно выбирать любое дополнение: сделать осенью с яблоками, добавить какао, сделать начинку из творога или йогурта, добавить ягоды или совсем сделать несладкой. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Запеченная овсянка с бананами и арахисовой пастой

Ингредиенты на 1 порцию:

40 граммов овсяных хлопьев;

100 миллилитров молока;

1/2 банана;

1 чайная ложка разрыхлителя;

специи/семена/орешки – по желанию.

Способ приготовления:

Хлопья, молоко и разрыхлитель смешайте в блендере и взбейте до однородной массы. Переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После запекания дайте остыть и добавьте банан и арахисовую пасту.

Если нет блендера, можно обойтись и без него – хорошо все разомните вилкой.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Альбины Комиссаровой:

Я не думала, что это может быть так вкусно. Запеченная овсянка с бананами и арахисовой пастой.

Скажу честно, одно время я переела овсянки и уже несколько лет не могла ее есть на завтрак. Но тут я открыла для себя новый рецепт и мир овсяных хлопьев снова вошел в мою жизнь. А главное, что можно выбирать любое дополнение: сделать осенней с яблоками, добавить какао, сделать начинку из творога или йогурта, добавить ягоды или совсем сделать несладкой. Жду ваших вариантов в сторону, отмечайте меня.

На 1 порцию:

40 г овсяных хлопьев, у меня было длинной варки, можно любые

100 мл молока, можно растительное, у меня обычное

1/2 банана

1 ч. л. разрыхлителя

специи/семена/орешки по желанию, у меня корица и ванильный экстракт.