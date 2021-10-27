Якщо раптом вам набридла звична вівсяна каша на сніданок, саме час спробувати приготувати її зовсім по-новому. Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, як смачно запекти пластівці. А головне, що можна вибирати будь-яке доповнення: зробити осінню з яблуками, додати какао, зробити начинку з сиру чи йогурту, додати ягоди або й зовсім зробити несолодкою. Тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Запечена вівсянка з бананами та арахісовою пастою

Інгредієнти на 1 порцію:

40 грамів вівсяних пластівців;

100 мілілітрів молока;

1/2 банана;

1 чайна ложка розпушувача;

спеції / насіння/ горішки – за бажанням.

Спосіб приготування:

Пластівці, молоко та розпушувач змішайте у блендері та збийте до однорідної маси. Перекладіть її у форму для запікання та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Після запікання дайте вистигнути та додайте банан і арахісову пасту.

Якщо немає блендера, можна обійтися й без нього – добре все розімніть виделкою.

Смачного!

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Текст публікації Альбіни Коміссарової:

Я не думала, що це може бути так смачно. Запечена вівсянка з бананами та арахісовою пастою.

Скажу чесно, у свій час я переїла вівсянки і вже кілька років не могла її їсти на сніданок. Але тут я відкрила для себе новий рецепт і світ вівсяних пластівців знову увійшов до мого життя. А головне, що можна вибирати будь-яке доповнення: зробити осінньою з яблуками, додати какао, зробити начинку з сиру чи йогурту, додати ягоди або зовсім зробити несолодкою. Чекаю на ваші варіанти в сторіс, відзначайте мене.

На 1 порцію:

40 г вівсяних пластівців, у мене було довгого варіння, можна будь-які

100 мл молока, можна рослинне, у мене звичайне

1/2 банана

1 ч. л. розпушувача

спеції/насіння/горішки за бажанням, у мене кориця та ванільний екстракт.

Рецепт дуже простий: все змішати в блендері, можна взяти і занурювальний і запекти у формі 20 хвилин при 180 градусах. Якщо немає блендера, можна і без нього, тільки добре все розімніть вилкою, тільки збережеться структура пластівців. Я прикрасила бананом і додала арахісову олію без цукру.