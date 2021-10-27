Якщо раптом вам набридла звична вівсяна каша на сніданок, саме час спробувати приготувати її зовсім по-новому. Дієтологиня Альбіна Коміссарова розповіла, як смачно запекти пластівці. А головне, що можна вибирати будь-яке доповнення: зробити осінню з яблуками, додати какао, зробити начинку з сиру чи йогурту, додати ягоди або й зовсім зробити несолодкою. Тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!
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Запечена вівсянка з бананами та арахісовою пастою
Інгредієнти на 1 порцію:
- 40 грамів вівсяних пластівців;
- 100 мілілітрів молока;
- 1/2 банана;
- 1 чайна ложка розпушувача;
- спеції / насіння/ горішки – за бажанням.
Спосіб приготування:
- Пластівці, молоко та розпушувач змішайте у блендері та збийте до однорідної маси.
- Перекладіть її у форму для запікання та відправте у розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин.
- Після запікання дайте вистигнути та додайте банан і арахісову пасту.
Смачного!
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Текст публікації Альбіни Коміссарової:
Я не думала, що це може бути так смачно. Запечена вівсянка з бананами та арахісовою пастою.
Скажу чесно, у свій час я переїла вівсянки і вже кілька років не могла її їсти на сніданок. Але тут я відкрила для себе новий рецепт і світ вівсяних пластівців знову увійшов до мого життя. А головне, що можна вибирати будь-яке доповнення: зробити осінньою з яблуками, додати какао, зробити начинку з сиру чи йогурту, додати ягоди або зовсім зробити несолодкою. Чекаю на ваші варіанти в сторіс, відзначайте мене.
На 1 порцію:
40 г вівсяних пластівців, у мене було довгого варіння, можна будь-які
100 мл молока, можна рослинне, у мене звичайне
1/2 банана
1 ч. л. розпушувача
спеції/насіння/горішки за бажанням, у мене кориця та ванільний екстракт.
Рецепт дуже простий: все змішати в блендері, можна взяти і занурювальний і запекти у формі 20 хвилин при 180 градусах. Якщо немає блендера, можна і без нього, тільки добре все розімніть вилкою, тільки збережеться структура пластівців. Я прикрасила бананом і додала арахісову олію без цукру.