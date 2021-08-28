Рецепт вихідного дня: неймовірний пудинг з манго та насінням чіа
28 серпня 2021 , 19:02Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Марини Боржемської
Іноді так хочеться приготувати щось смачне та порадувати себе і близьких. При цьому абсолютно немає зайвого часу для кухні.
У такому випадку відмінним варіантом стане смачний пудинг з ароматним манго та насінням чіа. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Пудинг зі шматочками манго та насінням чіа
Інгредієнти:
- Насіння чіа – 3 столові ложки.
- Кокосове молоко – 250 мілілітрів.
- Мед – 1 столова ложка.
- Манго (велике) – 1 штука.
Смачний десерт сподобається як дорослим, так і дітям / Фото з інстаграму Марини Боржемської
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Як приготувати:
- Насіння чіа заливаємо кокосовим молоком і перемішуємо.
- До суміші додаємо мед і добре перемішуємо.
- Накриваємо пудинг харчовою плівкою і ставимо в холодильник на ніч.
- Вранці пудинг слід перемішати.
- Манго нарізаємо шматочками та збиваємо блендером до стану пюре.
- Викладаємо пудинг у форми шарами: пюре манго – чіа – манго – чіа.
- Прикрашаємо десерт шматочками манго й насолоджуємося смачним пудингом!
Смачного!
Пудинг можна приготувати з різними ягодами та фруктами / Фото Pixabay