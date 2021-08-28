Рецепт вихідного дня: неймовірний пудинг з манго та насінням чіа

Іноді так хочеться приготувати щось смачне та порадувати себе і близьких. При цьому абсолютно немає зайвого часу для кухні.

У такому випадку відмінним варіантом стане смачний пудинг з ароматним манго та насінням чіа. Рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Пудинг зі шматочками манго та насінням чіа

Інгредієнти:

Насіння чіа – 3 столові ложки.

Кокосове молоко – 250 мілілітрів.

Мед – 1 столова ложка.

Манго (велике) – 1 штука.

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Смачний десерт сподобається як дорослим, так і дітям / Фото з інстаграму Марини Боржемської

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Як приготувати:

Насіння чіа заливаємо кокосовим молоком і перемішуємо.

До суміші додаємо мед і добре перемішуємо.

Накриваємо пудинг харчовою плівкою і ставимо в холодильник на ніч.

Вранці пудинг слід перемішати.

Манго нарізаємо шматочками та збиваємо блендером до стану пюре.

Викладаємо пудинг у форми шарами: пюре манго – чіа – манго – чіа.

Прикрашаємо десерт шматочками манго й насолоджуємося смачним пудингом!

Смачного!

Пудинг можна приготувати з різними ягодами та фруктами / Фото Pixabay