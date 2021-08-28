В таком случае отличным вариантом станет вкусный пудинг с ароматным манго и семенами чиа. Рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Пудинг с кусочками манго и семенами чиа
Ингредиенты:
- Семена чиа – 3 столовые ложки.
- Кокосовое молоко – 250 миллилитров.
- Мед – 1 столовая ложка.
- Манго (большое) – 1 штука.
Вкусный десерт понравится как взрослым, так и детям / Фото из инстаграма Марины Боржемской
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Как приготовить:
- Семена чиа заливаем кокосовым молоком и перемешиваем.
- К смеси добавляем мед и хорошо перемешиваем.
- Накрываем пудинг пищевой пленкой и ставим в холодильник на ночь.
- Утром пудинг следует перемешать.
- Манго нарезаем кусочками и взбиваем блендером до состояния пюре.
- Выкладываем пудинг в формы слоями: пюре манго – чиа – манго – чиа.
- Украшаем десерт кусочками манго и наслаждаемся вкусным пудингом!
Приятного аппетита!
Пудинг можно приготовить с различными ягодами и фруктами / Фото Pixabay