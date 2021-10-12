Смажений гарбуз з зеленню: оригінальна осіння страва, яка готується 10 хвилин

Гарбуз – справжній король осінніх страв, з якого можна приготувати каші, супи, рагу і навіть зварити варення та джеми. Словом, рецептів безліч. І одним з них ділимося сьогодні. Читайте на Ідеї 24, як нашвидкуруч приготувати смачний повноцінний обід або ж гарнір з гарбуза до будь-якого м'яса.

З гарбуза найчастіше, мабуть, готують каші або ж крем-супи. Але нутриціологиня Анна Біоторіум поділилася пікантнішим рецептом. Вона розповіла, як смачно приготувати смажений гарбуз з зеленню. Ця страва може стати ідеальним варіантом для вечері або ж обіду. А ще до неї можна подати будь-яке м'ясо на ваш вибір: курячий чи свинний стейк, індичку чи навіть рибу.

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Смажений гарбуз з зеленню

Інгредієнти:

300 грамів гарбуза;

1 столова ложка кокосової олії;

Пів чайної ложки насіння гірчиці;

Щіпка улюбленого перцю;

1 чайна ложка куркуми;

Сіль – на ваш смак;

1 столова ложка гарбузового насіння;

Пів столової ложки гарбузової олії;

100 грамів кропу.

Спосіб приготування:

Очистіть гарбуз від шкірки та наріжте його кубиками. Тим часом поставте розігрівати сковорідку з олією і висипте у неї в першу чергу насіння гірчиці. Воно повинно затріщати і підстрибувати на сковорідці. Смажте близько 20 секунд. Тоді додайте інші спеції та тримайте на вогні ще 10 секунд. Після цього можна додавати основний інгредієнт – гарбуз, а також 2 столові ложки води і сіль. Тушіть усе разом 10 хвилин під кришкою. Перед подачею посипте страву насінням, полийте олією гарбуза і щедро посипте зеленню.

Смачного!

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Смажений гарбуз з зеленню / Фото instagram

Текст публікації Анни Біоторіум:

Ця страва з гарбуза може стати прекрасним варіантом для вечері або обіду.

Інгредієнти:

300 гр гарбуза

1 ст л кокосового масла

1 \ 2 ч.л насіння гірчиці

щіпка перцю

1 ч.л. куркума

Сіль на смак

1 ст ложка гарбузового насіння

½ ст ложки гарбузової олії

100 гр кропу

Приготування:

Беремо гарбуз, очищаємо від шкірки і нарізаємо кубиками.

Розігріваємо сковорідку з олією на сильному вогні. Додаємо насіння гірчиці. Насіння повинно затріщати і підстрибувати на сковорідці. Смажити близько 20 секунд (накрити кришкою сковороду, щоб насіння не розлетілися по кухні).

Додати інші спеції і смажити ще 10 секунд.

Додаємо гарбуз, сіль (на смак), 2 столові ложки води і тушкуємо 10 хвилин під кришкою.

Подавати, посипавши насінням, поливши олією гарбуза і щедро посипавши зеленню.

Звичайний гарбуз, але за рахунок додавання спецій і насіння, виходить з незвичайним смаком.