Погоджуємося, м'ясом з фруктами сьогодні особливо нікого не здивуєте. Але факт залишається фактом: саме вони допомагають передати всю повноту смаку страви, не затьмарюючи при цьому саме м'ясо. У нашому випадку це стейки зі свинини у поєднанні з яблуками та імбирним соусом. Як приготувати смачну вечерю, розповів дієтолог Андрій Невський.
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Свинний стейк з яблуками: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- свинина – 400 грамів;
- мелений імбир – 5 грамів;
- соус соєвий – 45 грамів;
- яблуко – 2 штуки;
- сіль, перець, приправи, кунжут – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Порізану свинину поставте маринуватися з імбиром і соєвим соусом.
- Тим часом підготуйте яблука: наріжте їх кружечками й очистіть від насіння.
- Форму для запікання застеліть фольгою, тоді викладіть м'ясо, а зверху – яблука. Закрийте усе фольгою.
- Відправте страву запікатися у розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин.
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Я, як ви вже здогадалися, вважаю, що можна і потрібно їсти різні, в тому числі улюблені продукти. Наше улюблене м'ясо – свинина, тому більшість м'ясних страв у нас з жирної і соковитої лопатки. Ви можете вибирати шматки дієтичніші.
Інгредієнти:
свинина, 400 г;
мелений імбир, 5 г;
соус соєвий, 45 г;
яблуко, 2 шт;
сіль, перець, приправи, кунжут за смаком.
Приготування:
Порізану свинину замаринувати в суміші імбиру і соєвого соусу.
Яблуко нарізати кружечками і очистити від насіння.
На форму для запікання покласти фольгу, викласти м'ясо, зверху покласти яблука, закрити фольгою і запікати в духовці 20 хвилин при температурі 220 градусів.
Витягнути з духовки, дати постояти 5 хвилин, посипати при бажанні кунжутом.
На гарнір ми зварили рис і теж полили його соєвим соусом. Було смачно!
Готували по книзі рецептів, але взяли лопатку замість корейки і не стали їсти печені яблука. Тому калорійність нашої страви приблизно дорівнює калорійності простої запеченої свинячої лопатки.
КБЖУ страви з книги рецептів на 100 г: 218/9/18 / 5.2.
Смачного!