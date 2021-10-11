Погоджуємося, м'ясом з фруктами сьогодні особливо нікого не здивуєте. Але факт залишається фактом: саме вони допомагають передати всю повноту смаку страви, не затьмарюючи при цьому саме м'ясо. У нашому випадку це стейки зі свинини у поєднанні з яблуками та імбирним соусом. Як приготувати смачну вечерю, розповів дієтолог Андрій Невський.

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Свинний стейк з яблуками: покроковий рецепт

Інгредієнти:

свинина – 400 грамів;

мелений імбир – 5 грамів;

соус соєвий – 45 грамів;

яблуко – 2 штуки;

сіль, перець, приправи, кунжут – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Порізану свинину поставте маринуватися з імбиром і соєвим соусом. Тим часом підготуйте яблука: наріжте їх кружечками й очистіть від насіння. Форму для запікання застеліть фольгою, тоді викладіть м'ясо, а зверху – яблука. Закрийте усе фольгою. Відправте страву запікатися у розігріту до 220 градусів духовку на 20 хвилин.

Порада: витягнувши готову страву з духовки, дайте постояти їй 5 хвилин.

Смачного!

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Текст публікації Андрія Невського:

Я, як ви вже здогадалися, вважаю, що можна і потрібно їсти різні, в тому числі улюблені продукти. Наше улюблене м'ясо – свинина, тому більшість м'ясних страв у нас з жирної і соковитої лопатки. Ви можете вибирати шматки дієтичніші.

Інгредієнти:

свинина, 400 г;

мелений імбир, 5 г;

соус соєвий, 45 г;

яблуко, 2 шт;

сіль, перець, приправи, кунжут за смаком.

Приготування:

Порізану свинину замаринувати в суміші імбиру і соєвого соусу.

Яблуко нарізати кружечками і очистити від насіння.

На форму для запікання покласти фольгу, викласти м'ясо, зверху покласти яблука, закрити фольгою і запікати в духовці 20 хвилин при температурі 220 градусів.

Витягнути з духовки, дати постояти 5 хвилин, посипати при бажанні кунжутом.

На гарнір ми зварили рис і теж полили його соєвим соусом. Було смачно!

Готували по книзі рецептів, але взяли лопатку замість корейки і не стали їсти печені яблука. Тому калорійність нашої страви приблизно дорівнює калорійності простої запеченої свинячої лопатки.

КБЖУ страви з книги рецептів на 100 г: 218/9/18 / 5.2.

Смачного!