Из тыквы чаще всего, пожалуй, готовят каши или же крем-супы. Но нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом по пикантнее. Она рассказала, как вкусно приготовить жареную тыкву с зеленью. Это блюдо может стать идеальным вариантом для ужина или обеда. А еще к нему можно подать любое мясо на ваш выбор: куриный или свиной стейк, индейку или даже рыбу.

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Жареная тыква с зеленью

Ингредиенты:

300 граммов тыквы;

1 столовая ложка кокосового масла;

Пол чайной ложки семян горчицы;

Щепотка любимого перца;

1 чайная ложка куркумы;

Соль – на ваш вкус;

– 1 столовая ложка тыквенных семечек;

Пол столовой ложки тыквенного масла;

100 граммов укропа.

Способ приготовления:

Очистите тыкву от кожуры и нарежьте ее кубиками. Тем временем поставьте разогревать сковородку с маслом и высыпьте в нее в первую очередь семена горчицы. Они должны затрещать и подпрыгивать на сковородке. Жарьте около 20 секунд. Тогда добавьте остальные специи и держите на огне еще 10 секунд. После этого можно добавлять основной ингредиент – тыкву, а также 2 столовые ложки воды и соль. Тушите все вместе 10 минут под крышкой. Перед подачей посыпьте блюдо семенами, полейте маслом тыквы и щедро посыпьте зеленью.

Приятного аппетита!

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Жареная тыква с зеленью / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Это блюдо из тыквы может стать прекрасным вариантом для ужина или обеда.

Ингредиенты:

300 гр тыквы

1 ст л кокосового масла

1 \ 2 ч.л. семян горчицы

щепотка перца

1 ч.л. куркума

Соль по вкусу

1 ст ложка тыквенных семечек

½ ст ложки тыквенного масла

100 гр укропа

Приготовление:

Берем тыкву, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.

Разогреваем сковороду с маслом на сильном огне. Добавляем семена горчицы. Семена должны затрещать и подпрыгивать на сковородке. Жарить около 20 секунд (накрыть сковороду крышкой, чтобы семена не разлетелись по кухне).

Добавить остальные специи и жарить еще 10 секунд.

Добавляем тыкву, соль (по вкусу), 2 столовые ложки воды и тушим 10 минут под крышкой.

Подавать, посыпав семенами, полив маслом тыквы и щедро посыпав зеленью.