Из тыквы чаще всего, пожалуй, готовят каши или же крем-супы. Но нутрициолог Анна Биоториум поделилась рецептом по пикантнее. Она рассказала, как вкусно приготовить жареную тыкву с зеленью. Это блюдо может стать идеальным вариантом для ужина или обеда. А еще к нему можно подать любое мясо на ваш выбор: куриный или свиной стейк, индейку или даже рыбу.
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Жареная тыква с зеленью
Ингредиенты:
- 300 граммов тыквы;
- 1 столовая ложка кокосового масла;
- Пол чайной ложки семян горчицы;
- Щепотка любимого перца;
- 1 чайная ложка куркумы;
- Соль – на ваш вкус;
- 1 столовая ложка тыквенных семечек;
- Пол столовой ложки тыквенного масла;
- 100 граммов укропа.
Способ приготовления:
- Очистите тыкву от кожуры и нарежьте ее кубиками.
- Тем временем поставьте разогревать сковородку с маслом и высыпьте в нее в первую очередь семена горчицы. Они должны затрещать и подпрыгивать на сковородке. Жарьте около 20 секунд.
- Тогда добавьте остальные специи и держите на огне еще 10 секунд.
- После этого можно добавлять основной ингредиент – тыкву, а также 2 столовые ложки воды и соль. Тушите все вместе 10 минут под крышкой.
- Перед подачей посыпьте блюдо семенами, полейте маслом тыквы и щедро посыпьте зеленью.
Приятного аппетита!
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Жареная тыква с зеленью / Фото instagram
Текст публикации Анны Биоториум:
Это блюдо из тыквы может стать прекрасным вариантом для ужина или обеда.
Ингредиенты:
300 гр тыквы
1 ст л кокосового масла
1 \ 2 ч.л. семян горчицы
щепотка перца
1 ч.л. куркума
Соль по вкусу
1 ст ложка тыквенных семечек
½ ст ложки тыквенного масла
100 гр укропа
Приготовление:
Берем тыкву, очищаем от кожуры и нарезаем кубиками.
Разогреваем сковороду с маслом на сильном огне. Добавляем семена горчицы. Семена должны затрещать и подпрыгивать на сковородке. Жарить около 20 секунд (накрыть сковороду крышкой, чтобы семена не разлетелись по кухне).
Добавить остальные специи и жарить еще 10 секунд.
Добавляем тыкву, соль (по вкусу), 2 столовые ложки воды и тушим 10 минут под крышкой.
Подавать, посыпав семенами, полив маслом тыквы и щедро посыпав зеленью.
Обычная тыква, но за счет добавления специй и семян, выходит с необычным вкусом.