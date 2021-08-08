Потіште себе й рідних ніжним апельсиновим суфле: як швидко приготувати дієтичний десерт
8 серпня 2021 , 11:33Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Надії Пахірко
Кожному фанатові правильного харчування час від часу кортить з'їсти чогось "забороненого". Проте ми знайшли десерт, який цілком легально пропишеться у вашому здоровому раціоні.
Апельсинове суфле – це той щасливий виняток, завдяки якому під час дієти можна не відмовлятися від смачненького, запевняє нутриціологиня Надія Пахірко. Отже, збережіть рецепт і насолоджуйтеся ніжним та легким десертом!
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Апельсинове суфле: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- домашній м'який сир жирінстю 2% – 150 грамів;
- апельсин – 220 грамів;
- молоко 1,5% – 120 мілілітрів;
- вода – 50 мілілітрів;
- желатин – 20 грамів;
- замінник цукру – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Желатин замочіть у воді для набухання.
- Молоко підігрійте та додайте половину желатину. Вилийте цю суміш у сир, додайте замінник цукру і добре все розмішайте.
- Сирну масу розподіліть по формах і відправте у морозильну камеру на 15 хвилин.
- Апельсин подрібніть у блендері, додайте решту желатину і 50 мілілітрів гарячої води.
- Вилийте апельсинову масу у формочки другим шаром та знову відправте у морозилку на 15 хвилин.
- Після цього залиште десерт на ніч у холодильнику.
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