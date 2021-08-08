Потіште себе й рідних ніжним апельсиновим суфле: як швидко приготувати дієтичний десерт

Кожному фанатові правильного харчування час від часу кортить з'їсти чогось "забороненого". Проте ми знайшли десерт, який цілком легально пропишеться у вашому здоровому раціоні.

Апельсинове суфле – це той щасливий виняток, завдяки якому під час дієти можна не відмовлятися від смачненького, запевняє нутриціологиня Надія Пахірко. Отже, збережіть рецепт і насолоджуйтеся ніжним та легким десертом!

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Апельсинове суфле: покроковий рецепт

Інгредієнти:

домашній м'який сир жирінстю 2% – 150 грамів;

апельсин – 220 грамів;

молоко 1,5% – 120 мілілітрів;

вода – 50 мілілітрів;

желатин – 20 грамів;

замінник цукру – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Желатин замочіть у воді для набухання. Молоко підігрійте та додайте половину желатину. Вилийте цю суміш у сир, додайте замінник цукру і добре все розмішайте. Сирну масу розподіліть по формах і відправте у морозильну камеру на 15 хвилин. Апельсин подрібніть у блендері, додайте решту желатину і 50 мілілітрів гарячої води. Вилийте апельсинову масу у формочки другим шаром та знову відправте у морозилку на 15 хвилин. Після цього залиште десерт на ніч у холодильнику.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з " Тая "!щоб готове суфле легко дістати з формочки, треба попередньо форму встелити плівкою.

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