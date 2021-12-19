Австралійська фуд-блогерка поділилася секретом легкого приготування італійського коржика у домашніх умовах. Найкраще це те, що ви можете змішати усі інгредієнти разом, а ароматна закваска буде бродити протягом ночі, поки ви спите.

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Фокача — традиційний італійський коржик з пряними травами, оливковою олією та морською сіллю.

Фокача з часником та розмарином: покроковий рецепт

Інгредієнти:

60 грамів активної закваски – 60 грамів;

1,5 столової ложки рідкого меду;

400 мілілітрів холодної води;

400 грамів звичайного борошна;

100 грамів борошна грубого помелу;

10 грамів солі.

Спосіб приготування:

Напередодні ввечері приготуйте тісто. Для цього спочатку змішайте закваску, мед і воду. Після цього додайте борошно і сіль та знову перемішайте, поки не створиться липке тісто. На цьому етапі потрібно зробити перерву. Тісто має піднятися протягом ночі при кімнатній температурі протягом приблизно 12 – 18 годин. За 2 години до випікання змастіть деко оливковою олією, щоб все було рівномірно покрито. Помістіть тісто у форму, а зверху налийте ще трохи олії, щоб воно було повністю нею покрите. Залиште тісто в олії на 1,5 – 2 години, поки воно не стане повітряним. Розігрійте духовку до 220 градусів. Коли фокача підніметься, обережно розтягніть тісто у формі прямокутника, а потім пальцями створіть ефект ямочки зверху. Зверху тісто посипте будь-якими начинками, які вам подобаються. Ви можете просто посипати часником, зеленню і сіллю. Випікайте у розігрітій духовці 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

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Фокача з часником та розмарином / Фото instagram

Текст публікації Лаури Форд:

Моя фокача з часником та розмарином М'яка, пухнаста і смачна. Найкраще те, що ви змішуєте всі інгредієнти разом і дозволяєте ароматам закваски бродити і готуватися протягом ночі, поки ви спите

Інгредієнти:

Активна закваска 60 г

1½ столової ложки рідкого меду

400 мл холодної води

400 г звичайного борошна

100 г борошна грубого помелу

10 г солі

Метод приготування

Напередодні ввечері приготуйте тісто, змішавши закваску, мед і воду. Після цього додайте борошно і сіль і перемішайте до утворення липкого тіста.

Тепер тісто має піднятися протягом ночі при кімнатній температурі протягом ~12-18 годин. Цей час буде змінюватися в залежності від температури, оскільки в теплі дріжджі будуть активнішими. Якщо холодно, це може зайняти трохи більше часу. Тісто готове, коли воно збільшиться вдвічі в об’ємі і виглядає пухирчастим на поверхні.

За 2 години до випікання змастіть деко оливковою олією, щоб все було рівномірно покрито. Помістіть тісто у форму і зверху налийте ще трохи олії, щоб воно було повністю покрите олією. Залиште тісто в олії на 1,5-2 години, поки воно не стане пухнастим.

Розігрійте духовку до 220С. Коли фокача підніметься, обережно розтягніть у формі прямокутника, а потім пальцями створіть ефект ямочки зверху.

Зверху тісто посипте будь-якими начинками, які вам подобається.

Випікати в розігрітій духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплим.

Насолоджуйтесь!