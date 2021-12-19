Австралійська фуд-блогерка поділилася секретом легкого приготування італійського коржика у домашніх умовах. Найкраще це те, що ви можете змішати усі інгредієнти разом, а ароматна закваска буде бродити протягом ночі, поки ви спите.
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Фокача з часником та розмарином: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- 60 грамів активної закваски – 60 грамів;
- 1,5 столової ложки рідкого меду;
- 400 мілілітрів холодної води;
- 400 грамів звичайного борошна;
- 100 грамів борошна грубого помелу;
- 10 грамів солі.
Спосіб приготування:
- Напередодні ввечері приготуйте тісто. Для цього спочатку змішайте закваску, мед і воду. Після цього додайте борошно і сіль та знову перемішайте, поки не створиться липке тісто.
- На цьому етапі потрібно зробити перерву. Тісто має піднятися протягом ночі при кімнатній температурі протягом приблизно 12 – 18 годин.
- За 2 години до випікання змастіть деко оливковою олією, щоб все було рівномірно покрито. Помістіть тісто у форму, а зверху налийте ще трохи олії, щоб воно було повністю нею покрите. Залиште тісто в олії на 1,5 – 2 години, поки воно не стане повітряним.
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Коли фокача підніметься, обережно розтягніть тісто у формі прямокутника, а потім пальцями створіть ефект ямочки зверху. Зверху тісто посипте будь-якими начинками, які вам подобаються. Ви можете просто посипати часником, зеленню і сіллю.
- Випікайте у розігрітій духовці 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки.
Смачного!
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Фокача з часником та розмарином / Фото instagram
Текст публікації Лаури Форд:
Моя фокача з часником та розмарином М'яка, пухнаста і смачна. Найкраще те, що ви змішуєте всі інгредієнти разом і дозволяєте ароматам закваски бродити і готуватися протягом ночі, поки ви спите
Інгредієнти:
Активна закваска 60 г
1½ столової ложки рідкого меду
400 мл холодної води
400 г звичайного борошна
100 г борошна грубого помелу
10 г солі
Метод приготування
Напередодні ввечері приготуйте тісто, змішавши закваску, мед і воду. Після цього додайте борошно і сіль і перемішайте до утворення липкого тіста.
Тепер тісто має піднятися протягом ночі при кімнатній температурі протягом ~12-18 годин. Цей час буде змінюватися в залежності від температури, оскільки в теплі дріжджі будуть активнішими. Якщо холодно, це може зайняти трохи більше часу. Тісто готове, коли воно збільшиться вдвічі в об’ємі і виглядає пухирчастим на поверхні.
За 2 години до випікання змастіть деко оливковою олією, щоб все було рівномірно покрито. Помістіть тісто у форму і зверху налийте ще трохи олії, щоб воно було повністю покрите олією. Залиште тісто в олії на 1,5-2 години, поки воно не стане пухнастим.
Розігрійте духовку до 220С. Коли фокача підніметься, обережно розтягніть у формі прямокутника, а потім пальцями створіть ефект ямочки зверху.
Зверху тісто посипте будь-якими начинками, які вам подобається.
Випікати в розігрітій духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплим.
Насолоджуйтесь!