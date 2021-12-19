Австралійська фуд-блогерка поділилася секретом легкого приготування італійського коржика у домашніх умовах. Найкраще це те, що ви можете змішати усі інгредієнти разом, а ароматна закваска буде бродити протягом ночі, поки ви спите.

І ще Святковий розіграш від OLL.TV: ще 20 днів і 20 телевізорів, один з яких може стати вашим

Фокача з часником та розмарином: покроковий рецепт

Інгредієнти:

  • 60 грамів активної закваски – 60 грамів;
  • 1,5 столової ложки рідкого меду;
  • 400 мілілітрів холодної води;
  • 400 грамів звичайного борошна;
  • 100 грамів борошна грубого помелу;
  • 10 грамів солі.

Спосіб приготування:

  1. Напередодні ввечері приготуйте тісто. Для цього спочатку змішайте закваску, мед і воду. Після цього додайте борошно і сіль та знову перемішайте, поки не створиться липке тісто.
  2. На цьому етапі потрібно зробити перерву. Тісто має піднятися протягом ночі при кімнатній температурі протягом приблизно 12 – 18 годин.
  3. За 2 години до випікання змастіть деко оливковою олією, щоб все було рівномірно покрито. Помістіть тісто у форму, а зверху налийте ще трохи олії, щоб воно було повністю нею покрите. Залиште тісто в олії на 1,5 – 2 години, поки воно не стане повітряним.
  4. Розігрійте духовку до 220 градусів. Коли фокача підніметься, обережно розтягніть тісто у формі прямокутника, а потім пальцями створіть ефект ямочки зверху. Зверху тісто посипте будь-якими начинками, які вам подобаються. Ви можете просто посипати часником, зеленню і сіллю.
  5. Випікайте у розігрітій духовці 25 – 30 хвилин до золотистої скоринки.

Смачного!

Читайте також Домашня карбонара і не тільки: смачні ідеї страв для затишних зимових вечорів

Фокача з часником та розмарином
Фокача з часником та розмарином / Фото instagram

Текст публікації Лаури Форд:

Моя фокача з часником та розмарином М'яка, пухнаста і смачна. Найкраще те, що ви змішуєте всі інгредієнти разом і дозволяєте ароматам закваски бродити і готуватися протягом ночі, поки ви спите

Інгредієнти:
Активна закваска 60 г
1½ столової ложки рідкого меду
400 мл холодної води
400 г звичайного борошна
100 г борошна грубого помелу
10 г солі

Метод приготування

Напередодні ввечері приготуйте тісто, змішавши закваску, мед і воду. Після цього додайте борошно і сіль і перемішайте до утворення липкого тіста.
Тепер тісто має піднятися протягом ночі при кімнатній температурі протягом ~12-18 годин. Цей час буде змінюватися в залежності від температури, оскільки в теплі дріжджі будуть активнішими. Якщо холодно, це може зайняти трохи більше часу. Тісто готове, коли воно збільшиться вдвічі в об’ємі і виглядає пухирчастим на поверхні.
За 2 години до випікання змастіть деко оливковою олією, щоб все було рівномірно покрито. Помістіть тісто у форму і зверху налийте ще трохи олії, щоб воно було повністю покрите олією. Залиште тісто в олії на 1,5-2 години, поки воно не стане пухнастим.
Розігрійте духовку до 220С. Коли фокача підніметься, обережно розтягніть у формі прямокутника, а потім пальцями створіть ефект ямочки зверху.
Зверху тісто посипте будь-якими начинками, які вам подобається.
Випікати в розігрітій духовці 25-30 хвилин до золотистої скоринки. Подавати теплим.
Насолоджуйтесь!