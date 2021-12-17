Подані страви можна їсти не лише в колі рідних, а й подавати на святковий стіл. Адже вони дуже смачні й здивують гостей на будь-якому святі.
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Грибна запіканка з куркою
Запіканка вдома / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 500 грамів курячого філе;
- 300 грамів печериць;
- 200 грамів сметани 15 – 20% жирності;
- 150 грамів твердого сиру;
- 2 помідори;
- 1 столова ложка олії
- сіль, перець.
Як приготувати
Наріжте філе курки соломкою та викладіть одним шаром га змащену олією форму. Підсоліть на свій смак і покладіть зверху порізані кружальцями помідори. На них викладіть нарізані гриби, поперчіть і посоліть.
Перемішайте натертий сир зі сметаною й накрийте ним запіканку. Готувати запіканку слід 30 – 40 хвилин в розігрітій до 180 – 200 градусів духовці до готовності.
Карбонара по-домашньому
Домашня паста / Фото Unsplash
Потрібні такі інгредієнти:
- 200 грамів спагеті;
- 5 столових ложок оливкової олії;
- 100 грамів бекону;
- 100 грамів твердого сиру;
- 2 яйця;
- сіль, перець.
Приготування:
Наріжте бекон маленькими шматочками та натріть сир на дрібній терці. Яйця добре збийте виделкою, додайте до них половину сиру і кілька дрібок спецій та перемішайте. Сир, що залишився, змішайте з перцем і тимчасово відкладіть.
Закип'ятіть воду, додайте 1 – 2 ложки оливкової олії і відваріть пасту до стану al dente. Паралельно розігрійте на сковороді 2 – 3 ложки оливкової олії і протягом декількох хвилин підсмажте бекон. Дайте бекону трохи охолонути і на сковороду влийте яєчну суміш.
Готові спагеті відкиньте процідіть та викладіть на сковороду до соусу і бекону. При подачі посипте перченим сиром.
Яблучний пиріг
Яблучний пиріг вдома / Фото Unsplash
Інгредієнти:
- 320 грамів борошна;
- 200 вершкового масла;
- 120 грамів цукру;
- пів чайної ложки солі;
- 3 жовтки;
- 2 столові ложки сметани;
- 1 кілограм яблук;
- 3 столові ложки цукру;
- 1 столова ложка борошна.
Спосіб приготування
Масло поріжте кубиками та змішайте з борошном до утворення крихт. Найкраще це робити руками. Додайте сметану, жовтки, цукор, сіль. Замісіть тісто й покладіть його в холодильник на 40 хвилин.
Тим часом яблука почистьте і поріжте невеликими кубиками, змішайте з цукром. Суміш висипте в каструлю чи сковорідку і тушкуйте й0 хвилин. Наприкінці яблука перемішайте зі столовою ложкою борошна.
Розігрійте духовку до 180º, форму для випікання змастіть вершковим маслом. Розділіть тісто на дві частини: одна більша, інша менша.
Більшу частину викладіть у форму для випікання, поколіть тісто виделкою й поставте на 8 хвилин у духовку. Тісто, що лишилось, розкачайте й виріжте смужки. Згодом у форму вилийте начинку, зверху покладіть смужки й випікайте 30 хвилин. Готовий пиріг посипати слід цукровою пудрою.