Австралийская фуд-блогер поделилась секретом легкого приготовления итальянской лепешки в домашних условиях. Лучше всего это то, что вы можете смешать все ингредиенты вместе, а ароматная закваска будет бродить в течение ночи, пока вы спите.

И еще Праздничный розыгрыш от OLL.TV: еще 20 дней и 20 телевизоров, один из которых может стать вашим

Фокачча — традиционная итальянская лепешка с пряными травами, оливковым маслом и морской солью.

Фокачча с чесноком и розмарином: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

60 граммов активной закваски – 60 граммов;

1,5 столовой ложки жидкого меда;

400 миллилитров холодной воды;

400 граммов обычной муки;

100 граммов муки грубого помола;

10 граммов соли.

Способ приготовления:

Накануне вечером приготовьте тесто. Для этого сначала смешайте закваску, мед и воду. После этого добавьте муку и соль и перемешайте, пока не создастся липкое тесто. На этом этапе нужно сделать перерыв. Тесто должно подняться в течение ночи при комнатной температуре примерно в 12 – 18 часов. За 2 часа до запекания смажьте противень оливковым маслом, чтобы все было равномерно покрыто. Поместите тесто в форму, а сверху налейте немного масла, чтобы оно было полностью им покрыто. Оставьте тесто в масле на 1,5 – 2 часа, пока оно не станет воздушным. Разогрейте духовку до 220 градусов. Когда фокача поднимется, осторожно растяните тесто в форме прямоугольника, а затем создайте эффект ямочки сверху пальцами. Сверху тесто посыпьте любыми начинками, которые вам нравятся. Вы можете просто посыпать чесноком, зеленью и солью. Выпекайте в разогретой духовке 25 – 30 минут до золотистой корочки.

Приятного тебе аппетита!

Читайте также Домашняя карбонара и не только: вкусные идеи блюд для уютных зимних вечеров



Фокачча с чесноком и розмарином / Фото instagram

Текст публикации Лауры Форд:

Моя фокачча с чесноком и розмарином Мягкая, пушистая и вкусная. Лучшее то, что вы смешиваете все ингредиенты вместе и позволяете ароматам закваски бродить и готовиться в течение ночи, пока вы спите

Ингредиенты:

Активная закваска 60 г

1½ столовой ложки жидкого меда

400 мл холодной воды

400 г обыкновенной муки

100 г муки грубого помола

10 г соли

Метод приготовления