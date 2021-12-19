Австралийская фуд-блогер поделилась секретом легкого приготовления итальянской лепешки в домашних условиях. Лучше всего это то, что вы можете смешать все ингредиенты вместе, а ароматная закваска будет бродить в течение ночи, пока вы спите.
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Фокачча с чесноком и розмарином: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- 60 граммов активной закваски – 60 граммов;
- 1,5 столовой ложки жидкого меда;
- 400 миллилитров холодной воды;
- 400 граммов обычной муки;
- 100 граммов муки грубого помола;
- 10 граммов соли.
Способ приготовления:
- Накануне вечером приготовьте тесто. Для этого сначала смешайте закваску, мед и воду. После этого добавьте муку и соль и перемешайте, пока не создастся липкое тесто.
- На этом этапе нужно сделать перерыв. Тесто должно подняться в течение ночи при комнатной температуре примерно в 12 – 18 часов.
- За 2 часа до запекания смажьте противень оливковым маслом, чтобы все было равномерно покрыто. Поместите тесто в форму, а сверху налейте немного масла, чтобы оно было полностью им покрыто. Оставьте тесто в масле на 1,5 – 2 часа, пока оно не станет воздушным.
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Когда фокача поднимется, осторожно растяните тесто в форме прямоугольника, а затем создайте эффект ямочки сверху пальцами. Сверху тесто посыпьте любыми начинками, которые вам нравятся. Вы можете просто посыпать чесноком, зеленью и солью.
- Выпекайте в разогретой духовке 25 – 30 минут до золотистой корочки.
Приятного тебе аппетита!
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Фокачча с чесноком и розмарином / Фото instagram
Текст публикации Лауры Форд:
Моя фокачча с чесноком и розмарином Мягкая, пушистая и вкусная. Лучшее то, что вы смешиваете все ингредиенты вместе и позволяете ароматам закваски бродить и готовиться в течение ночи, пока вы спите
Ингредиенты:
Активная закваска 60 г
1½ столовой ложки жидкого меда
400 мл холодной воды
400 г обыкновенной муки
100 г муки грубого помола
10 г соли
Метод приготовления
Накануне вечером приготовьте тесто, смешав закваску, мед и воду. После этого добавьте муку и соль и перемешайте до образования липкого теста.
Теперь тесто должно подняться ночью при комнатной температуре в течение ~12-18 часов. Это время будет изменяться в зависимости от температуры, поскольку в тёплые дрожжи будут активнее. Если холодно, это может занять немного больше времени. Тесто готово, когда оно увеличится вдвое в объеме и выглядит пузырчатым на поверхности.
За 2 часа до выпечки смажьте противень оливковым маслом, чтобы все было равномерно покрыто. Поместите тесто в форму и сверху налейте немного масла, чтобы оно было полностью покрыто маслом. Оставьте тесто в масле на 1,5-2 часа, пока оно не станет пушистым.
Разогрейте духовку до 220С. Когда фокачча поднимется, осторожно растяните в форме прямоугольника, а затем пальцами создайте эффект ямочки сверху.
Сверху тесто посыпьте любыми начинками, которые вам нравятся.
Выпекать в разогретой духовке 25-30 минут до золотистой корочки. Подавать теплым.
Наслаждайтесь!