Для приготування вам знадобиться всього кілька основних інгредієнтів, які легко можна знайти вдома. Ви до того ж можете їх змінювати на свій смак.
Цікаво "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"
Рецепт бутерброда з яєчнею
Незвичний бутерброд на перекус / Фото 5-Minute Crafts
Інгредієнти:
- 1 яйце;
- 4 скибочки ковбаси;
- 1 шматочок твердого сиру та трохи натертого;
- зелена цибуля;
- 2 булочки для бургера або шматочки хліба;
- томатний соус чи будь-який інший;
- сіль і перець за смаком.
Приготування
Приправте яйце сіллю і перцем за смаком, а потім збийте. Вилийте його на сковороду. Готуйте 2 хвилини і додайте натертий сир.
У центр покладіть ковбасу і шматочок сиру. На сир посипте цибулю. За допомогою лопатки складіть омлет у квадрат, залишивши інгредієнти в середині.
Полийте булочку томатним соусом та покладіть всередину яєчню. Смачного!
Рецепт яєчні в бутерброді / Фото 5-Minute Crafts