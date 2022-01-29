Для приготування вам знадобиться всього кілька основних інгредієнтів, які легко можна знайти вдома. Ви до того ж можете їх змінювати на свій смак.

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Рецепт бутерброда з яєчнею



Незвичний бутерброд на перекус / Фото 5-Minute Crafts

Інгредієнти:

1 яйце;

4 скибочки ковбаси;

1 шматочок твердого сиру та трохи натертого;

зелена цибуля;

2 булочки для бургера або шматочки хліба;

томатний соус чи будь-який інший;

сіль і перець за смаком.

Приготування

Приправте яйце сіллю і перцем за смаком, а потім збийте. Вилийте його на сковороду. Готуйте 2 хвилини і додайте натертий сир.

У центр покладіть ковбасу і шматочок сиру. На сир посипте цибулю. За допомогою лопатки складіть омлет у квадрат, залишивши інгредієнти в середині.

Полийте булочку томатним соусом та покладіть всередину яєчню. Смачного!



Рецепт яєчні в бутерброді / Фото 5-Minute Crafts