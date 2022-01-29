Для приготовления вам понадобится всего несколько основных ингредиентов, которые можно найти дома. Вы к тому же можете их менять по своему вкусу.

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Рецепт бутерброда с яичницей



Необычный бутерброд на перекус / Фото 5-Minute Crafts

Ингредиенты:

1 яйцо;

4 ломтика колбасы;

1 кусочек сыра и немного натертого;

зеленый лук;

2 булочки для бургера или кусочки хлеба;

томатный соус или любой другой;

соль и перец по вкусу.

Приготовление

Приправьте яйцо солью и перцем по вкусу, а затем взбейте. Вылейте его на сковороду. Готовьте 2 минуты и добавьте натертый творог.

В центр положите колбасу и кусочек сыра. На сыр посыпьте лук. С помощью лопатки сложите омлет в квадрат, оставив ингредиенты внутри.

Полейте булочку томатным соусом и положите внутрь яичницу. Приятного тебе аппетита!