Як додати легкості святковим застіллям: приготуйте апельсиновий салат з куркою

Салат з куркою та апельсином – саме те, що треба на період новорічно-різдвяних свят. Своєю дієтичною версією він ідеально збалансує важкі та жирні страви.

Так, цей салат – справжній рятівник на святковому столі. Він доволі свіжий, тож його можна їсти і їсти – фігурі він точно не нашкодить. Тож мерщій зберігайте рецепт та урізноманітнюйте своє меню легкістю та вишуканістю.

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Апельсиновий салат із куркою

Інгредієнти:

куряче філе – 2 штуки;

апельсин – 1 штука;

яблуко – 1 штука;

сир – 100 грамів;

зелень свіжа – на ваш смак;

помідори чері – 2 штуки;

сіль та перець – на ваш смак;

білий йогурт – для заправки;

горішки або кунжут – для посипки.

Спосіб приготування:

Обсмажте куряче філе або приготуйте м'ясо на грилі (так буде навіть краще). Дайте йому охолонути та поріжте на кубки. Яблуко, апельсин та сир також наріжте кубиками. Додайте зелень, чері, сіль та перець. Заправте йогуртом, усе добре перемішайте, а зверху посипте горішками або кунжутом.

Смачного!

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Апельсиновий салат з куркою / Фото instagram

Текст публікації Олени Фаградян:

Апельсиновий салат із куркою

У 100 грамах – 93.06 кілокалорії. Б/Ж/В – 13.19/2.25/4.1

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Інгредієнти:

куряче філе

апельсин

яблуко

сир

зелень свіжа

2 чері

сіль перець

білий йогурт

горішки або кунжут трохи

Приготування

Злегка обсмажуємо без олії (можна на грилі) 2 курячих філе, ріжемо кубиком. Чистимо і нарізаємо кубиками апельсин та яблуко. Нарізаємо кубиками сир. Додаємо свіжу зелень, чері, сіль, перець. Заправляємо йогуртом або сметаною, посипаємо горішками.