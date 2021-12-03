Як додати легкості святковим застіллям: приготуйте апельсиновий салат з куркою
Джерело:інстаграм Олени Фаградян
Салат з куркою та апельсином – саме те, що треба на період новорічно-різдвяних свят. Своєю дієтичною версією він ідеально збалансує важкі та жирні страви.
Так, цей салат – справжній рятівник на святковому столі. Він доволі свіжий, тож його можна їсти і їсти – фігурі він точно не нашкодить. Тож мерщій зберігайте рецепт та урізноманітнюйте своє меню легкістю та вишуканістю.
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Апельсиновий салат із куркою
Інгредієнти:
- куряче філе – 2 штуки;
- апельсин – 1 штука;
- яблуко – 1 штука;
- сир – 100 грамів;
- зелень свіжа – на ваш смак;
- помідори чері – 2 штуки;
- сіль та перець – на ваш смак;
- білий йогурт – для заправки;
- горішки або кунжут – для посипки.
Спосіб приготування:
- Обсмажте куряче філе або приготуйте м'ясо на грилі (так буде навіть краще). Дайте йому охолонути та поріжте на кубки.
- Яблуко, апельсин та сир також наріжте кубиками.
- Додайте зелень, чері, сіль та перець.
- Заправте йогуртом, усе добре перемішайте, а зверху посипте горішками або кунжутом.
Смачного!
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Апельсиновий салат з куркою / Фото instagram
Текст публікації Олени Фаградян:
Апельсиновий салат із куркою
У 100 грамах – 93.06 кілокалорії. Б/Ж/В – 13.19/2.25/4.1
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Інгредієнти:
куряче філе
апельсин
яблуко
сир
зелень свіжа
2 чері
сіль перець
білий йогурт
горішки або кунжут трохи
Приготування
Злегка обсмажуємо без олії (можна на грилі) 2 курячих філе, ріжемо кубиком. Чистимо і нарізаємо кубиками апельсин та яблуко. Нарізаємо кубиками сир. Додаємо свіжу зелень, чері, сіль, перець. Заправляємо йогуртом або сметаною, посипаємо горішками.