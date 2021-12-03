Этот салат – настоящий спаситель на праздничном столе. Он достаточно свежий, так что его можно есть и есть – фигуре он точно не навредит. Поэтому скорее сохраняйте рецепт и разнообразьте свое меню легкостью и изысканностью.
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Апельсиновый салат с курицей
Ингредиенты:
- куриное филе – 2 штуки;
- апельсин – 1 штука;
- яблоко – 1 штука;
- сыр – 100 граммов;
- зелень свежая – по вашему вкусу;
- помидоры черри – 2 штуки;
- соль и перец – по вашему вкусу;
- белый йогурт для заправки;
- орешки или кунжут – для посыпки.
Способ приготовления:
- Обжарьте куриное филе или приготовьте мясо на гриле (так будет даже лучше). Дайте ему остыть и порежьте на кубки.
- Яблоко, апельсин и сыр также нарежьте кубиками.
- Добавьте зелень, черри, соль и перец.
- Заправьте йогуртом, хорошо перемешайте, а сверху посыпьте орешками или кунжутом.
Приятного аппетита!
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Апельсиновый салат с курицей / Фото instagram
Текст публикации Елены Фаградян:
Апельсиновый салат с курицей
В 100 граммах – 93.06 килокалории. Б/Ж/В – 13.19/2.25/4.1
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Ингредиенты:
куриное филе
апельсин
яблоко
сыр
зелень свежая
2 черри
соль перец
белый йогурт
орешки или кунжут немного
Приготовление
Слегка обжариваем без масла (можно на гриле) 2 куриных филе, режем кубиком. Чистим и нарезаем кубиками апельсин и яблоко. Нарезаем кубиками творог. Добавляем свежую зелень, черри, соль, перец. Заправляем йогуртом или сметаной, посыпаем орешками.