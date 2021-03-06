10 речей з дитинства, які викличуть ностальгійні відчуття в кожного

Джерело:24 канал
У соцмережах користувачі дедалі частіше поширюють фото речей, які нагадують їм дитинство та юність. Це іграшки, улюблені солодощі чи предмети інтер'єру, які зараз не всі пам'ятають. Але є ті, у кого від одного погляду на певні фото з'являться щирі ностальгійні емоції.
Ми підготували 10 фото, на яких зображені особливі речі, які викличуть посмішку на обличчі в кожного. І хоча тепер ці іграшки чи цукерки важко придбати, ви можете просто зануритися у світ спогадів з дитинства.
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Це іграшка, яку не випускали з рук діти будь-якого віку. Кожен збирав свою колекцію різнокольорових "стрибунців" і вихвалявся у дворі перед друзями.
Скринштот з youtube
Сучасні діти, мабуть, уявлення не мають, що це і для чого це. А свого часу про такі роликові ковзани мріяла кожна дитина.
Фото patch
Річ, яка завжди мала бути в автомобілі, на дискотеці чи під час будь-якої зустрічі друзів. Завдяки касеті ми могли насолоджуватися улюбленими хітами в будь-який час. Тепер дуже складно знайти пристрій, завдяки якому можна прослуховувати музичні хіти з касети.
Фото factmag
Цю річ ми позичали один одному, адже плеєр міг прикрасити та урізноманітнити навіть найбільш сумний вечір.
Фото habr
Це гра, над якою "ламали голову" багато дітей. Не кожен мав кубик Рубіка, але кожен мріяв його отримати на день народження чи інше свято.
Фото gazeta-odoev
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Упаковку солодких жуйок не можна було втримати в руках понад 5 хвилин. Усі солодощі миттю потрапляли до рота.
Фото pinterest
Свого часу про такий телефон мріяли всі. Особливо вабила і дорослих, і дітей гра "Змійка".
Фото koutipandoras
Гра, яка заманювала і дітей, і дорослих. Кожен міг витратити багато часу на те, щоб перевершити власний рекорд.
Фото kanalukraina
Це браслет із цукерок, який випрошувала купити в мами кожна дівчинка.
Фото masterpiece-edition
Оригінальний дизайн килима подобався усім дітям, а особливо хлопчикам, адже зображення транспортних шляхів не могли залишитися без уваги дітей.
Фото smartkilim