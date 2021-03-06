В соцсетях пользователи все чаще распространяют фото вещей, которые напоминают им детство и юность. Это игрушки, любимые сладости или предметы интерьера, которые сейчас не все помнят. Но есть те, у кого от одного взгляда на определенные фото появятся искренние ностальгические эмоции.

Мы подготовили 10 фото, на которых изображены особые вещи, которые вызовут улыбку на лице каждого. И хотя теперь эти игрушки или конфеты трудно приобрести, вы можете просто окунуться в мир воспоминаний из детства.

Читайте также: 12 вещей, уникальность которых оценят единицы: фото

1. Мяч-попрыгунчик

Это игрушка, которую не выпускали из рук дети любого возраста. Каждый собирал свою коллекцию разноцветных "попрыгунчиков" и хвастался во дворе перед друзьями.

Скринштот с youtube

2. Роликовые коньки

Современные дети, видимо, понятия не имеют, что это и для чего это. А в свое время о таких роликовых коньках мечтал каждый ребенок.

Фото patch

3. Кассеты

Вещь, которая всегда должна была быть в автомобиле, на дискотеке или во время любой встречи друзей. Благодаря кассете мы могли наслаждаться любимыми хитами в любое время. Теперь очень сложно найти устройство, благодаря которому можно прослушивать музыкальные хиты из кассеты.

Фото factmag

4. Музыкальный плеер

Эту вещь мы занимали друг другу, ведь плеер мог украсить и разнообразить даже самый печальный вечер.

Фото habr

5. Кубик Рубика

Это игра, над которой "ломали голову" много детей. Не каждый имел кубик Рубика, но каждый мечтал его получить на день рождения или другой праздник.

Фото gazeta-odoev

Интересно: 10 вещей, которые человечество должно было придумать значительно раньше

6. Жуйки

Упаковку сладких жвачек нельзя было удержать в руках более 5 минут. Все сладости мгновенно попадали в рот.

Фото pinterest

7. Старый мобильный телефон

В свое время о таком телефоне мечтали все. Особенно привлекала и взрослых, и детей игра "Змейка".

Фото koutipandoras

8. "Тетрис"

Игра, которая манила и детей, и взрослых. Каждый мог потратить много времени на то, чтобы превзойти собственный рекорд.

Фото kanalukraina

9. Сладости-аксессуары

Это браслет из конфет, который выпрашивала купить у мамы каждая девочка.

Фото masterpiece-edition

10. Детский ковер

Оригинальный дизайн ковра нравился всем детям, особенно мальчикам, ведь изображение транспортных путей не могли остаться без внимания детей.

Фото smartkilim