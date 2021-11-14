Популярна б’юті-тіктокерка Роксана поділилася секретами вдалого фото для соцмереж. 5 порад дівчини можуть допомогти виглядати вище на світлинах.

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У короткому кліпі Роксана наочно пояснює, як візуально стати вище.

Підберіть монохромний образ

Дівчина пропонує підбирати одяг однакового кольору – він візуально зменшить об’єм та підтягне фігуру.

Виберіть монохромний одяг, щоб ніщо не порушило ваш силует,

– сказала Роксана.

Підбирайте речі одного кольору / Скриншот з відео Роксани

Не стійте прямо до камери

Тіктокерка рекомендує повернутись на 45 градусів відносно камери телефону. Також Роксана порадила поставити ногу ближче до камери – вона видовжить силует.

Поверніться боком до камери / Скриншот з відео Роксани

Робіть світлини з нижнього кута

Роксана зазначає, що фото з нижнього ракурсу візуально видовжать тіло.

Робіть свої фотографії з нижнього кута. Це змусить вас виглядати вище,

– сказала дівчина.

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Увімкніть ширококутний об’єктив

Якщо ви маєте IPhone чи телефон із ширококутним об’єктивом, сміливо використовуйте цю функцію – вона допомагає виглядати вище на світлинах.

Відкрийте стандартну камеру та натисніть опцію 0,5-кратного масштабування. Режим дозволяє видовжити тіло та зробити його стрункішим.

Увімкніть широкоформатний об'єктив на телефоні / Фото Android Autority

Налаштуйте фото в інстаграмі

Дівчина поділилася, як вона змінює перспективу на фото завдяки функції інстаграму.

Вам потрібно завантажити свою фотографію в програму Instagram і налаштувати перспективу, натиснувши функцію "Вирівняти",

– розповіла вона.

За словами тіктокерки, треба прокрутити коліщатко налаштування, щоб ваші ноги виглядали ближчими до камери.