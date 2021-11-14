Популярна б’юті-тіктокерка Роксана поділилася секретами вдалого фото для соцмереж. 5 порад дівчини можуть допомогти виглядати вище на світлинах.
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У короткому кліпі Роксана наочно пояснює, як візуально стати вище.
Підберіть монохромний образ
Дівчина пропонує підбирати одяг однакового кольору – він візуально зменшить об’єм та підтягне фігуру.
Виберіть монохромний одяг, щоб ніщо не порушило ваш силует,
– сказала Роксана.
Підбирайте речі одного кольору / Скриншот з відео Роксани
Не стійте прямо до камери
Тіктокерка рекомендує повернутись на 45 градусів відносно камери телефону. Також Роксана порадила поставити ногу ближче до камери – вона видовжить силует.
Поверніться боком до камери / Скриншот з відео Роксани
Робіть світлини з нижнього кута
Роксана зазначає, що фото з нижнього ракурсу візуально видовжать тіло.
Робіть свої фотографії з нижнього кута. Це змусить вас виглядати вище,
– сказала дівчина.
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Увімкніть ширококутний об’єктив
Якщо ви маєте IPhone чи телефон із ширококутним об’єктивом, сміливо використовуйте цю функцію – вона допомагає виглядати вище на світлинах.
Відкрийте стандартну камеру та натисніть опцію 0,5-кратного масштабування. Режим дозволяє видовжити тіло та зробити його стрункішим.
Увімкніть широкоформатний об'єктив на телефоні / Фото Android Autority
Налаштуйте фото в інстаграмі
Дівчина поділилася, як вона змінює перспективу на фото завдяки функції інстаграму.
Вам потрібно завантажити свою фотографію в програму Instagram і налаштувати перспективу, натиснувши функцію "Вирівняти",
– розповіла вона.
За словами тіктокерки, треба прокрутити коліщатко налаштування, щоб ваші ноги виглядали ближчими до камери.
Що відомо про Роксану?
Б’юті-блогерка ділиться у соцмережах простими порадами щодо стилю та модних образів. Лайфхаки дівчини напрочуд популярні – на її сторінку в тіктоці підписалося понад мільйон користувачів.
Також Роксана веде інстаграм – там вона демонструє результати своїх порад та ділиться повсякденним життям.