Популярная бьюти-тиктокерша Роксана поделилась секретами удачного фото для соцсетей. 5 советов девушки могут помочь выглядеть выше на фотографиях.
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В коротком клипе Роксана наглядно объясняет, как зрительно стать выше.
Подберите монохромный образ
Девушка предлагает подбирать одежду одинакового цвета – она визуально уменьшит объем и подтянет фигуру.
Выберите монохромную одежду, чтобы ничто не нарушило ваш силуэт,
– сказала Роксана.
Подбирайте вещи одного цвета / Скриншот с видео Роксаны
Не стойте прямо к камере
Тиктокерша рекомендует повернуться на 45 градусов относительно камеры телефона. Также Роксана посоветовала поставить ногу поближе к камере – она удлинит силуэт.
Повернитесь боком к камере / Скриншот с видео Роксаны
Делайте фотографии из нижнего угла
Роксана отмечает, что фото с нижнего ракурса зрительно удлинят тело.
Делайте свои фотографии из нижнего угла. Это заставит вас выглядеть выше,
– сказала девушка.
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Включите широкоугольный объектив
Если у вас iPhone или телефон с широкоугольным объективом, смело используйте эту функцию – она помогает выглядеть выше на фотографиях.
Откройте стандартную камеру и нажмите опцию 0,5-кратного зума. Режим позволяет удлинить тело и сделать его более стройным.
Включите широкоформатный объектив на телефоне / Фото Android Autority
Настройте фото в инстаграмме
Девушка поделилась, как она меняет перспективу на фото благодаря функции инстаграма.
Вам нужно загрузить свою фотографию в программу Instagram и настроить перспективу, нажав функцию "Выровнять",
– рассказала она.
По словам тиктокерши, нужно прокрутить колесико настройки, чтобы ваши ноги выглядели ближе к камере.
Что известно о Роксане?
Бьюти-блогерша делится в соцсетях простыми советами по стилю и модным образам. Лайфхаки девушки удивительно популярны – на ее страницу в тиктоке подписалось более миллиона пользователей.
Также Роксана ведет инстаграм – там она демонстрирует результаты своих советов и делится повседневной жизнью.