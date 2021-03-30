У багатьох з нас досі залишилися старі меблі, які не пасують нам до сучасного інтер'єру, але які викинути просто не підіймається рука.

У таких випадках можна поеспериментувати й перетворити старий комод, подертий стілець чи зламану шафу у стильні багатофункціональні речі, які будуть схожі на дизайнерські меблі. Читайте також: Як навести лад у гаражі: 7 простих порад 1. Для того, щоб старий комод виглядав стильно, достатньо просто підібрати вдалі кольори фарби Фото prostroymat 2. "Перетяжка" стільця може зробити річ стильною та ексклюзивною Фото kupiprodai 3. Світлі кольори фарби здатні кардинально змінювати старі меблі Фото pinterest 4. Простий спосіб оновити радянську стінку Фото pinterest 5. Лише фарба, трішки вільного часу, мінімум зусиль і вуаля – нова окраса інтер'єру готова Фото remontkit Цікаво: Як відновити зіпсовану річ: 10 геніальних ідей 6. Не бійтеся експериментувати й забирати "зайві" елементи Фото pinterest 7. Дуже красиво та стильно Фото pinterest 8. Яскравий колір здатний повністю змінити вигляд не лише меблів, а й кімнати загалом Фото pinterest 9. Завдяки мереживній тканині можна зробити оригінальний та неповторний дизайн меблів Фото what.sapp 10. Вдало підібрані кольори фарб – запорука успішної реконструкції меблів Фото postila