Советская мебель в современном интерьере: 10 примеров удачной реконструкции
У многих из нас до сих пор осталась старая мебель, которая не подходят нам к современному интерьеру, но которую выбросить просто не поднимается рука.
Источник:24 канал
В таких случаях можно поэспериментувать и превратить старый комод, рваный стул или сломанный шкаф в стильные многофункциональные вещи, которые будут похожи на дизайнерскую мебель.
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1. Для того чтобы старый комод выглядел стильно, достаточно просто подобрать удачные цвета краски
Фото prostroymat
2. "Перетяжка" стула может сделать вещь стильной и эксклюзивной
Фото kupiprodai
3. Светлые цвета краски способны кардинально менять старую мебель
Фото pinterest
4. Простой способ обновить советскую стенку
Фото pinterest
5. Только краска, немного свободного времени, минимум усилий и вуаля – новое украшение интерьера готово
Фото remontkit
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6. Не бойтесь экспериментировать и забирать "лишние" элементы
Фото pinterest
7. Очень красиво и стильно
Фото pinterest
8. Яркий цвет способен полностью изменить вид не только мебели, но и комнаты в целом
Фото pinterest
9. Благодаря кружевной ткани можно сделать оригинальный и неповторимый дизайн мебели
Фото what.sapp
10. Удачно подобранные цвета красок – залог успешной реконструкции мебели
Фото postila
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