У многих из нас до сих пор осталась старая мебель, которая не подходят нам к современному интерьеру, но которую выбросить просто не поднимается рука.

В таких случаях можно поэспериментувать и превратить старый комод, рваный стул или сломанный шкаф в стильные многофункциональные вещи, которые будут похожи на дизайнерскую мебель. Читайте также: Как навести порядок в гараже: 7 простых советов 1. Для того чтобы старый комод выглядел стильно, достаточно просто подобрать удачные цвета краски Фото prostroymat 2. "Перетяжка" стула может сделать вещь стильной и эксклюзивной Фото kupiprodai 3. Светлые цвета краски способны кардинально менять старую мебель Фото pinterest 4. Простой способ обновить советскую стенку Фото pinterest 5. Только краска, немного свободного времени, минимум усилий и вуаля – новое украшение интерьера готово Фото remontkit Интересно: Как исправить испорченную вещь: 10 гениальных идей 6. Не бойтесь экспериментировать и забирать "лишние" элементы Фото pinterest 7. Очень красиво и стильно Фото pinterest 8. Яркий цвет способен полностью изменить вид не только мебели, но и комнаты в целом Фото pinterest 9. Благодаря кружевной ткани можно сделать оригинальный и неповторимый дизайн мебели Фото what.sapp 10. Удачно подобранные цвета красок – залог успешной реконструкции мебели Фото postila