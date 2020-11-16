Пять причин, почему 8-часовой рабочий график – неэффективный: что нужно изменить
Восьмичасовой рабочий день был установлен еще более 100 лет назад. "Идеологом" такого графика стала компания "Форд". Основной задачей работников в то время было выполнять определенную работу в течение рабочего времени по соответствующим столами, результат этой работы можно было увидеть в конце дня.
Но почему мы до сих пор считаем восьмичасовой рабочий график нормой? Неужели важно количество "отработанных" часов, а не результат работы? Идеи 24 нашли 5 причин, почему вам стоит задуматься над тем, подходит ли вам такой график работы.
1. Устаревшее видение из прошлого века
Такой график сохранился до сих пор. Мы "позаимствовали" его и для тех сфер, где это совсем неуместно.
Работник на заводе / Фото unsplash
Эмили Баллестерос, тренер по выгоранию, считает, что такой подход устарелый и не рационален. Она делится информацией в своих видео. Некоторые из них набирают более полутора миллиона просмотров в ТикТок, что свидетельствует об актуальности этого вопроса во всем мире:
@emilybruth
Reply to @iamjoegioia I'm glad you brung it up cuz I've been dying to talk about it for a f*ckin hot minute #burnout #cc #40hourweek #fyp #workload♬ original sound - Emily Ballesteros
2. Мозг дает сбой
Возможность выполнять длительную интенсивную мозговую работу длится не дольше 2 часов. Это означает, что за 8 часов ваш мозг "устает" и истощается.
Уже после двух часов работы результативность его работы уменьшается. Вы до сих пор считаете нормой лишь один час обеденного перерыва?
Фото unsplash
Читайте также: Какие 2 черты объединяют всех гениальных людей: объясняем на примерах
3. Компромиссный для всех график?
Независимо от типа нашей деятельности (неважно, физической или когнитивной), большинство людей проявляет наибольшую активность в первой половине дня (если они "жаворонки") или во второй половине дня (если они "совы"), – считает американский писатель и тренер Стив Магнес.
Компромисс для всех быть не может. Каждый человек – личность. У него свои индивидуальные особенности организма и уникальные биоритмы. Поэтому стоит ориентироваться на то, какой результат человек показывает, а не то, что он способен отсидеть 8 часов на рабочем месте.
Не всегда компромисс – это хорошо / Фото unsplash
4. "Выгорание" на работе
Если вы не можете привыкнуть к определенному графику работы, вас рано или поздно ждет эмоциональное выгорание.
Есть три типа выгорания: общее, социальное и так называемая скука.
Общее выгорание – это когда вы в целом недовольны своей жизнью, зациклены на работе и совсем нет времени на себя.
Социальное выгорание происходит из-за отсутствия границ в отношениях с людьми (коллегами, руководителем и т. д.), а также из-за наличия "токсичных" людей.
Скука – это когда вы чувствуете, что "застряли" на одном месте. То есть не развиваетесь, не учитесь чему-то новому, не совершенствуетесь.
Выгорания на работе влечет за собой ряд неутешительных последствий / Фото barexamtoolbox
5. Эксперименты – наше все
Для того, чтобы понять, какой график работы работникам подходит лучше всего, стоит экспериментировать. Пробовать проверять результативность работников в разное время, поощрять и мотивировать. Качество времени важнее его количества!
Довольные работники – успешная компания / Фото unsplash
Поделиться новостью
-
Как безумная идея Hyperloop стала реальностью и при чем здесь Маск: история успеха проекта16 ноября , 22:28
-
10 крутых идей для перевоплощения старой мебели на стильные предметы интерьера11 ноября , 19:00
-
Подборка вещей, о существовании которых вы не знали, но теперь точно захотите их15 ноября , 18:18