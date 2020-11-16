Восьмичасовой рабочий день был установлен еще более 100 лет назад. "Идеологом" такого графика стала компания "Форд". Основной задачей работников в то время было выполнять определенную работу в течение рабочего времени по соответствующим столами, результат этой работы можно было увидеть в конце дня.

Но почему мы до сих пор считаем восьмичасовой рабочий график нормой? Неужели важно количество "отработанных" часов, а не результат работы? Идеи 24 нашли 5 причин, почему вам стоит задуматься над тем, подходит ли вам такой график работы.

1. Устаревшее видение из прошлого века

Восьмичасовой график работы – это результат индустриальной революции. В 1900-х годах работа не требовала сложных умственных задач. Стоило работать физически. Для этого увеличили рабочее время и, соответственно, максимизировали и производство.

Такой график сохранился до сих пор. Мы "позаимствовали" его и для тех сфер, где это совсем неуместно.

Работник на заводе / Фото unsplash

Эмили Баллестерос, тренер по выгоранию, считает, что такой подход устарелый и не рационален. Она делится информацией в своих видео. Некоторые из них набирают более полутора миллиона просмотров в ТикТок, что свидетельствует об актуальности этого вопроса во всем мире:

2. Мозг дает сбой

Возможность выполнять длительную интенсивную мозговую работу длится не дольше 2 часов. Это означает, что за 8 часов ваш мозг "устает" и истощается.

Уже после двух часов работы результативность его работы уменьшается. Вы до сих пор считаете нормой лишь один час обеденного перерыва?

Фото unsplash

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3. Компромиссный для всех график?

Независимо от типа нашей деятельности (неважно, физической или когнитивной), большинство людей проявляет наибольшую активность в первой половине дня (если они "жаворонки") или во второй половине дня (если они "совы"), – считает американский писатель и тренер Стив Магнес.

Компромисс для всех быть не может. Каждый человек – личность. У него свои индивидуальные особенности организма и уникальные биоритмы. Поэтому стоит ориентироваться на то, какой результат человек показывает, а не то, что он способен отсидеть 8 часов на рабочем месте.

Не всегда компромисс – это хорошо / Фото unsplash

4. "Выгорание" на работе

Если вы не можете привыкнуть к определенному графику работы, вас рано или поздно ждет эмоциональное выгорание.

Есть три типа выгорания: общее, социальное и так называемая скука.

Общее выгорание – это когда вы в целом недовольны своей жизнью, зациклены на работе и совсем нет времени на себя.

Социальное выгорание происходит из-за отсутствия границ в отношениях с людьми (коллегами, руководителем и т. д.), а также из-за наличия "токсичных" людей.

Скука – это когда вы чувствуете, что "застряли" на одном месте. То есть не развиваетесь, не учитесь чему-то новому, не совершенствуетесь.

Выгорания на работе влечет за собой ряд неутешительных последствий / Фото barexamtoolbox

5. Эксперименты – наше все

Для того, чтобы понять, какой график работы работникам подходит лучше всего, стоит экспериментировать. Пробовать проверять результативность работников в разное время, поощрять и мотивировать. Качество времени важнее его количества!

Довольные работники – успешная компания / Фото unsplash