Більшість уже почали складати меню для новорічного столу, але якщо раптом ви ще не визначилися остаточно, то спішимо підкинути вам смачну ідею. Спойлер: страва готується легко й швидко.

І ще Святковий розіграш від OLL.TV: ще 20 днів і 20 телевізорів, один з яких може стати вашим

Йдеться про оригінальний рецепт запеченої картоплі. Оскільки та сам картопля, мабуть, найчастіше зустрічається на застіллях, то можна спробувати приготувати й подати її зовсім незвичайним способом. Наприклад, з пивом. Запевняємо, гості оцінять!

Картопля, запечена у пиві

Інгредієнти:

Картопля – 900 грамів;

Курка/індичка (філе/гомілка) – 800 грамів;

Пиво – 0,3 літра;

Сметана – 200 грамів;

Перець чорний, приправа для картоплі та для курки – на ваш смак;

Зелень (можна взяти сушені або заморожені кріп та петрушку);

Сіль.

У передсвятковий час хочеться переглянути атмосферну стрічку, яка додасть магії у буденне життя. З OLL.TV організувати сімейний кіновечір просто! Оформіть підписку на сервіс за 1 гривню, насолоджуйтесь сотнями фільмів у хорошій якості та ще й отримайте можливість виграти телевізор.

Спосіб приготування:

М'ясо наріжте невеликими шматочками, а картоплю – кружальцями. Усе викладіть у форму для запікання. Тим часом приготуйте заливку: для цього змішайте сметану з сіллю, перцем, зеленню та рештою приправ. Залийте соусом картоплю з м'ясом. Відправте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Тоді витягніть з духовки, залийте пиво і ще поставте на 15 –20 хвилин.

Смачного!

Читайте також Як швидко почистити картоплю для олів'є: цей трюк займе у вас лічені секунди



Картопля, запечена у пиві / Фото instagram

Текст публікації Єви Шишової:

Здоровий рецепт із пивом. Таке можливо, так! Кілька днів тому я показала у сторіс страву, яку мої друзі вм'яли за 5 хвилин. Рецепт і справді найсмачніший. А ще – простий та швидкий у приготуванні

⠀

Інгредієнти

Картопля – 900 грамів

Курка/індичка (філе/гомілка) – 800 грамів

Пиво – 0,3 літра

Сметана – 200 грамів

Перець чорний, приправа для картоплі та для курки – на смак

Кріп

Сіль.

Спосіб приготування:

Нарізати м'ясо невеликими шматочками (якщо філе, а не гомілка), а картоплю – кружальцями і викласти все у форму.

Змішати приправи, сіль, перець зі сметаною.

Залити картоплю з м'ясом приготовленою сумішшю та поставити в духовку (180*) на 25 хвилин.

Після цього полити пивом та залишити ще на 10 – 20 хвилин.