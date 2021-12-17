Більшість уже почали складати меню для новорічного столу, але якщо раптом ви ще не визначилися остаточно, то спішимо підкинути вам смачну ідею. Спойлер: страва готується легко й швидко.
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Йдеться про оригінальний рецепт запеченої картоплі. Оскільки та сам картопля, мабуть, найчастіше зустрічається на застіллях, то можна спробувати приготувати й подати її зовсім незвичайним способом. Наприклад, з пивом. Запевняємо, гості оцінять!
Картопля, запечена у пиві
Інгредієнти:
- Картопля – 900 грамів;
- Курка/індичка (філе/гомілка) – 800 грамів;
- Пиво – 0,3 літра;
- Сметана – 200 грамів;
- Перець чорний, приправа для картоплі та для курки – на ваш смак;
- Зелень (можна взяти сушені або заморожені кріп та петрушку);
- Сіль.
Спосіб приготування:
- М'ясо наріжте невеликими шматочками, а картоплю – кружальцями. Усе викладіть у форму для запікання.
- Тим часом приготуйте заливку: для цього змішайте сметану з сіллю, перцем, зеленню та рештою приправ. Залийте соусом картоплю з м'ясом.
- Відправте запікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 25 хвилин.
- Тоді витягніть з духовки, залийте пиво і ще поставте на 15 –20 хвилин.
Смачного!
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Картопля, запечена у пиві / Фото instagram
Текст публікації Єви Шишової:
Здоровий рецепт із пивом. Таке можливо, так! Кілька днів тому я показала у сторіс страву, яку мої друзі вм'яли за 5 хвилин. Рецепт і справді найсмачніший. А ще – простий та швидкий у приготуванні
⠀
Інгредієнти
Картопля – 900 грамів
Курка/індичка (філе/гомілка) – 800 грамів
Пиво – 0,3 літра
Сметана – 200 грамів
Перець чорний, приправа для картоплі та для курки – на смак
Кріп
Сіль.
Спосіб приготування:
Нарізати м'ясо невеликими шматочками (якщо філе, а не гомілка), а картоплю – кружальцями і викласти все у форму.
Змішати приправи, сіль, перець зі сметаною.
Залити картоплю з м'ясом приготовленою сумішшю та поставити в духовку (180*) на 25 хвилин.
Після цього полити пивом та залишити ще на 10 – 20 хвилин.