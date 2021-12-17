Большинство уже начали составлять меню для новогоднего стола, но если вдруг вы еще не определились до конца, то спешим подкинуть вам вкусную идею. Спойлер: блюдо готовится легко и быстро.

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Речь идет об оригинальном рецепте запеченного картофеля. Поскольку сам картофель, пожалуй, чаще всего встречается на застольях, то можно попробовать приготовить и подать его совсем необычным способом. К примеру, с пивом. Уверяем, гости оценят!

Картофель, запеченный в пиве

Ингредиенты:

Картофель – 900 граммов;

Курица/индейка (филе/голенка) – 800 граммов;

Пиво – 0,3 литра;

Сметана – 200 граммов;

Перец черный, приправа для картофеля и курицы – по вашему вкусу;

Зелень (можно взять сушеный или замороженный укроп и петрушку);

соль.

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Способ приготовления:

Мясо нарежьте небольшими кусочками, а картофель – кружочками. Все выложите в форму для запекания. Тем временем приготовьте заливку: для этого смешайте сметану с солью, перцем, зеленью и остальными приправами. Залейте картофельным соусом с мясом. Отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Тогда выньте из духовки, залейте пиво и поставьте на 15 –20 минут.

Приятного тебе аппетита!

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Картофель, запеченный в пиве / Фото instagram

Текст публикации Евы Шишовой:

Здоровый рецепт с пивом. Такое возможно, да! Несколько дней назад я показала в старое блюдо, которое мои друзья вмяли за 5 минут. Рецепт действительно самый вкусный. А еще – простой и быстрый в приготовлении

⠀

Ингредиенты

Картофель – 900 граммов

Курица/индейка (филе/голенка) – 800 граммов

Пиво – 0,3 литра

Сметана – 200 граммов

Перец черный, приправа для картофеля и для курицы – по вкусу

Укроп

Соль.

Способ приготовления: