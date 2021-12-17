Большинство уже начали составлять меню для новогоднего стола, но если вдруг вы еще не определились до конца, то спешим подкинуть вам вкусную идею. Спойлер: блюдо готовится легко и быстро.
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Речь идет об оригинальном рецепте запеченного картофеля. Поскольку сам картофель, пожалуй, чаще всего встречается на застольях, то можно попробовать приготовить и подать его совсем необычным способом. К примеру, с пивом. Уверяем, гости оценят!
Картофель, запеченный в пиве
Ингредиенты:
- Картофель – 900 граммов;
- Курица/индейка (филе/голенка) – 800 граммов;
- Пиво – 0,3 литра;
- Сметана – 200 граммов;
- Перец черный, приправа для картофеля и курицы – по вашему вкусу;
- Зелень (можно взять сушеный или замороженный укроп и петрушку);
- соль.
Способ приготовления:
- Мясо нарежьте небольшими кусочками, а картофель – кружочками. Все выложите в форму для запекания.
- Тем временем приготовьте заливку: для этого смешайте сметану с солью, перцем, зеленью и остальными приправами. Залейте картофельным соусом с мясом.
- Отправьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.
- Тогда выньте из духовки, залейте пиво и поставьте на 15 –20 минут.
Приятного тебе аппетита!
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Картофель, запеченный в пиве / Фото instagram
Текст публикации Евы Шишовой:
Здоровый рецепт с пивом. Такое возможно, да! Несколько дней назад я показала в старое блюдо, которое мои друзья вмяли за 5 минут. Рецепт действительно самый вкусный. А еще – простой и быстрый в приготовлении
⠀
Ингредиенты
Картофель – 900 граммов
Курица/индейка (филе/голенка) – 800 граммов
Пиво – 0,3 литра
Сметана – 200 граммов
Перец черный, приправа для картофеля и для курицы – по вкусу
Укроп
Соль.
Способ приготовления:
Нарезать мясо небольшими кусочками (если филе, а не голень), а картофель – кружочками и выложить все в форму.
Смешать приправы, соль, перец со сметаной.
Залить картофель с мясом приготовленной смесью и поставить в духовку (180*) на 25 минут.
После этого полить пивом и оставить еще на 10-20 минут.