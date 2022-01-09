Пряний напій восейл: приготуйте альтернативу глінтвейну на основі сидру

Не лише смачні страви є родзинкою зимових свят. А як щодо напоїв? Обов'язково приготуйте восейл (wassail) – традиційний англійський пряний напій, який стане ідеальним доповнення для атмосферного вечора.

Сезон теплих пряних напоїв у розпалі, тому пропонуємо не єдиним глінтвейном насолоджуватися, а трохи урізноманітнити меню. Сьогодні ми вирішили поділитися одним цікавим рецептом, родом з Англії. Йдеться про восейл (wassail) – ідеальне поєднання сидру, фруктів та спецій.

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Що таке wassail

Це староанглійське слово, що походить від "waes-hael" ("для вашого здоров’я"). Історично склалося так, що люди готували пряний сидр, щоб відсвяткувати врожай та насолоджуватися напоєм з друзями.

Як приготувати восейл (wassail) в домашніх умовах

Інгредієнти:

Яблучний сидр;

Апельсиновий сік;

Ананасовий сік;

Гвоздика

Палички кориці;

Мускатний горіх;

Журавлина;

Нарізаний апельсин та яблуко.

Спосіб приготування:

У великій каструлі змішайте яблучний сидр, апельсиновий і ананасовий сік. Розігрійте усе на середньому вогні. Трохи поваривши, додайте спеції та фрукти (гвоздику, палички кориці, мускатний горіх, журавлину, скибочки апельсина та яблука). Варіть усе разом на повільному вогні близько години. Подавайте гарячим, прикрасивши кожну порцію скибочками апельсина та яблука.

Смачного!

усі інгредієнти змішуйте у довільній кількості та на свій смак. Напій можна зробити від легкого та солодкавого до більш алкогольного.



Пряний напій восейл / Фото winemag