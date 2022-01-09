Сезон теплых пряных напитков в разгаре, поэтому предлагаем не единственным глинтвейнам наслаждаться, а немного разнообразить меню. Сегодня мы решили поделиться одним интересным рецептом, родом из Англии. Речь идет о восейле (wassail) – идеальном сочетании сидра, фруктов и специй.

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Что такое wassail


Это староанглийское слово, происходящее от "waes-hael" ("для вашего здоровья"). Исторически так сложилось, что люди готовили пряный сидр, чтобы отпраздновать урожай и наслаждаться напитком с друзьями.

Как приготовить восейл (wassail) в домашних условиях

Ингредиенты:

  • Яблочный сидр;
  • Апельсиновый сок;
  • Ананасовый сок;
  • Гвоздика
  • Палочки корицы;
  • Мускатный орех;
  • Клюква;
  • Нарезанный апельсин и яблоко.

Способ приготовления:

  1. В большой кастрюле смешайте яблочный сидр, апельсиновый и ананасовый сок. Разогрейте все на среднем огне.
  2. Немного поварив, добавьте специи и фрукты (гвоздику, палочки корицы, мускатный орех, клюкву, ломтики апельсина и яблоки).
  3. Варите все вместе на медленном огне около часа.
  4. Подавайте горячим, украсив каждую порцию ломтиками апельсина и яблоки.

Приятного аппетита!

Пряный напиток осейл
Пряный напиток восейл / Фото winemag