Сезон теплых пряных напитков в разгаре, поэтому предлагаем не единственным глинтвейнам наслаждаться, а немного разнообразить меню. Сегодня мы решили поделиться одним интересным рецептом, родом из Англии. Речь идет о восейле (wassail) – идеальном сочетании сидра, фруктов и специй.
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Что такое wassail
Это староанглийское слово, происходящее от "waes-hael" ("для вашего здоровья"). Исторически так сложилось, что люди готовили пряный сидр, чтобы отпраздновать урожай и наслаждаться напитком с друзьями.
Как приготовить восейл (wassail) в домашних условиях
Ингредиенты:
- Яблочный сидр;
- Апельсиновый сок;
- Ананасовый сок;
- Гвоздика
- Палочки корицы;
- Мускатный орех;
- Клюква;
- Нарезанный апельсин и яблоко.
Способ приготовления:
- В большой кастрюле смешайте яблочный сидр, апельсиновый и ананасовый сок. Разогрейте все на среднем огне.
- Немного поварив, добавьте специи и фрукты (гвоздику, палочки корицы, мускатный орех, клюкву, ломтики апельсина и яблоки).
- Варите все вместе на медленном огне около часа.
- Подавайте горячим, украсив каждую порцию ломтиками апельсина и яблоки.
Приятного аппетита!
Пряный напиток восейл / Фото winemag