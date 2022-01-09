Сезон теплих пряних напоїв у розпалі, тому пропонуємо не єдиним глінтвейном насолоджуватися, а трохи урізноманітнити меню. Сьогодні ми вирішили поділитися одним цікавим рецептом, родом з Англії. Йдеться про восейл (wassail) – ідеальне поєднання сидру, фруктів та спецій.
І ще Що можна приготувати з вчорашнього шампанського: оригінальний рецепт сніданку
Що таке wassail
Це староанглійське слово, що походить від "waes-hael" ("для вашого здоров’я"). Історично склалося так, що люди готували пряний сидр, щоб відсвяткувати врожай та насолоджуватися напоєм з друзями.
Як приготувати восейл (wassail) в домашніх умовах
Інгредієнти:
- Яблучний сидр;
- Апельсиновий сік;
- Ананасовий сік;
- Гвоздика
- Палички кориці;
- Мускатний горіх;
- Журавлина;
- Нарізаний апельсин та яблуко.
Спосіб приготування:
- У великій каструлі змішайте яблучний сидр, апельсиновий і ананасовий сік. Розігрійте усе на середньому вогні.
- Трохи поваривши, додайте спеції та фрукти (гвоздику, палички кориці, мускатний горіх, журавлину, скибочки апельсина та яблука).
- Варіть усе разом на повільному вогні близько години.
- Подавайте гарячим, прикрасивши кожну порцію скибочками апельсина та яблука.
Смачного!
Пряний напій восейл / Фото winemag