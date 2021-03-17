Як уникнути конфлікту з керівником: 5 простих правил

Здебільшого спілкування керівника та підлеглого проходить стримано й доброзичливо, адже вони залежать один від одного в професійному плані. Але буває, що їхні погляди різко розходяться або хтось із них приходить на роботу не в доброму гуморі. Тож шанс безконфліктно вирішити суперечку лишається невеликий...

...У такому випадку глибоко вдихніть, розслабтеся й пригадайте основні правила запобігання робочих конфліктів, якими сьогодні ми ділимося з вами. Навіть одне з них допоможе в критичній ситуації розрядити атмосферу.

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1. Повага та людяність

Незалежно від того, яку посаду ви наразі обіймаєте, завжди намагайтеся вирішувати конфлікт мирно. Сперечаючись щодо роботи, не варто переходити на особисте. Говоріть з людиною лише про професійні якості. Не починайте говорити про особисте життя, сексуальну орієнтацію, національність тощо.

Під час сварки не переходьте на особисте / Фото Tv.ua

2. Аргументація

Навіть якщо словесної сутички з керівником не уникнути, намагайтеся ввічливо пояснити свою позицію. Тактовно висловлюйтеся і наводьте чіткі та переконливі аргументи. Уникайте грубих та агресивних висловлювань.

Завжди аргументуйте свою думку / Фото Managementinpractice

3. Глибоко дихайте

Дуже часто конфлікти з'являються тоді, коли хтось зі співрозмовників "на емоціях". Навіть якщо ви відчули так звану словесну "атаку" зі сторони керівника, глибоко вдихніть, видихніть, зробіть паузу і добре подумайте, що варто казати у такій ситуації. Здебільшого, якщо керівник перейшов на підвищений тон, імовірно, він не швидко зупиниться.

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4. Подумайте перед тим, як щось казати

Під час розмови з керівником будьте обережні у висловлюваннях. Не підвищуйте тон, але не бійтеся висловлювати свою думку. Усе, що говорите, кажіть спокійно та врівноважено. Якщо сумніваєтеся, чи казати щось керівнику, зробіть паузу і дайте можливість висловитися йому, а самі у цей час гарненько подумайте.

5. Вибачення

Якщо у якийсь момент ви зрозуміли, що керівник таки має рацію і ви зробили помилку під час виконання певного завдання, не продовжуйте дискусію. Чесно та відверто вибачтеся і по можливості спробуйте виправити ситуацію.

Не соромтеся просити вибачення, якщо відчуваєте свою провину / Фото Wlooks