Як уникнути конфлікту з керівником: 5 простих правил

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Здебільшого спілкування керівника та підлеглого проходить стримано й доброзичливо, адже вони залежать один від одного в професійному плані. Але буває, що їхні погляди різко розходяться або хтось із них приходить на роботу не в доброму гуморі. Тож шанс безконфліктно вирішити суперечку лишається невеликий...
...У такому випадку глибоко вдихніть, розслабтеся й пригадайте основні правила запобігання робочих конфліктів, якими сьогодні ми ділимося з вами. Навіть одне з них допоможе в критичній ситуації розрядити атмосферу.
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Незалежно від того, яку посаду ви наразі обіймаєте, завжди намагайтеся вирішувати конфлікт мирно. Сперечаючись щодо роботи, не варто переходити на особисте. Говоріть з людиною лише про професійні якості. Не починайте говорити про особисте життя, сексуальну орієнтацію, національність тощо.
Під час сварки не переходьте на особисте / Фото Tv.ua
Навіть якщо словесної сутички з керівником не уникнути, намагайтеся ввічливо пояснити свою позицію. Тактовно висловлюйтеся і наводьте чіткі та переконливі аргументи. Уникайте грубих та агресивних висловлювань.
Завжди аргументуйте свою думку / Фото Managementinpractice
Дуже часто конфлікти з'являються тоді, коли хтось зі співрозмовників "на емоціях". Навіть якщо ви відчули так звану словесну "атаку" зі сторони керівника, глибоко вдихніть, видихніть, зробіть паузу і добре подумайте, що варто казати у такій ситуації. Здебільшого, якщо керівник перейшов на підвищений тон, імовірно, він не швидко зупиниться.
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Під час розмови з керівником будьте обережні у висловлюваннях. Не підвищуйте тон, але не бійтеся висловлювати свою думку. Усе, що говорите, кажіть спокійно та врівноважено. Якщо сумніваєтеся, чи казати щось керівнику, зробіть паузу і дайте можливість висловитися йому, а самі у цей час гарненько подумайте.
Якщо у якийсь момент ви зрозуміли, що керівник таки має рацію і ви зробили помилку під час виконання певного завдання, не продовжуйте дискусію. Чесно та відверто вибачтеся і по можливості спробуйте виправити ситуацію.
Не соромтеся просити вибачення, якщо відчуваєте свою провину / Фото Wlooks