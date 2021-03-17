В основном общение руководителя и подчиненного проходит сдержанно и доброжелательно, ведь они зависят друг от друга в профессиональном плане. Но бывает, что их взгляды резко расходятся или кто-то из них приходит на работу не в настроении. Поэтому шанс бесконфликтно решить спор небольшой...

...В таком случае глубоко вдохните, расслабьтесь и вспомните основные правила предупреждения рабочих конфликтов, которыми сегодня мы делимся с вами. Даже одно из них поможет в критической ситуации разрядить обстановку.

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1. Уважение и человечность

Независимо от того, какую должность вы сейчас занимаете, всегда старайтесь решать конфликт мирно. Споря о работе, не стоит переходить на личное. Говорите с человеком только о профессиональных качествах. Не начинайте говорить о личной жизни, сексуальной ориентации, национальности и т. д.

Во время ссоры не переходите на личное / Фото Tv.ua

2. Аргументация

Даже если словесной стычки с руководителем не избежать, старайтесь вежливо объяснить свою позицию. Тактично высказывайтесь и наводите четкие и убедительные аргументы. Избегайте грубых и агрессивных высказываний.

Всегда аргументируйте свое мнение / Фото Managementinpractice

3. Глубоко дышите

Очень часто конфликты возникают тогда, когда кто-то из собеседников находится на эмоциях. Даже если вы почувствовали так называемую словесную "атаку" со стороны руководителя, глубоко вдохните, выдохните, сделайте паузу и хорошо подумайте, что стоит говорить в такой ситуации. В основном, если руководитель перешел на повышенный тон, вероятно, он нескоро остановится.

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4. Подумайте перед тем, как что-то говорить

Во время разговора с руководителем будьте осторожны в высказываниях. Не повышайте тон, но не бойтесь высказывать свое мнение. Все, что говорите, говорите спокойно и уравновешенно. Если сомневаетесь, нужно ли говорить что-то руководителю, сделайте паузу и дайте возможность высказаться ему, а сами в это время хорошенько подумайте.

5. Извинения

Если в какой-то момент вы поняли, что руководитель таки прав и вы сделали ошибку при выполнении определенной задачи, не продолжайте дискуссию. Честно и откровенно извинитесь и по возможности попробуйте исправить ситуацию.

Не стесняйтесь просить прощения, если чувствуете свою вину / Фото Wlooks