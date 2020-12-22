Простые советы, которые продлят жизнь одежды и обуви
Оказывается, правильное хранение также влияет на состояние вещей. Ведь зная несколько секретов, можно помочь одежде прослужить дольше, а также не раздражаться из-за своего вида.
Идеи 24 подготовили для вас советы, как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она прослужила как можно дольше.
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Зубная щетка для чистки обуви
Если обувь уже загрязнена, то можно взять старую зубную щетку и промокнуть ее в обычный уксус. Так удастся быстро и без лишних усилий ее отчистить.
Вазелин спасает обувь из лакированной кожи
Часто на лакированной обуви появляются темные полосы и царапины. От них можно избавиться благодаря небольшому количеству вазелина. Нанесите вазелин на ватную палочку и протрите все проблемные места.
Оказывается, все достаточно легко / Фото pixabay
Лак для ногтей против пуговиц и стрелок на колготках
Обычный лак для ногтей позволяет зафиксировать "стрелку" и не дать колготкам полностью порваться. Также лаком можно зафиксировать пуговицы на одежде. Нужно лишь нанести его на место с нитками. Совет: лучше брать прозрачный лак.
Пластырь для бюстгальтера
Все женщины знают, что такое когда вылезает "косточка" с белья. Не обязательно сразу выбрасывать такое белье, ведь можно заклеить это место пластырем. Эффект вряд ли будет продолжительным, но позволит еще раз примерить любимый бюстгальтер.
Отличный способ при экстренной ситуации / Фото pixabay
Храните бюстгальтеры правильно
Лучше вставлять бюстгальтеры друг в друга, чтобы чашечки не деформировались и белье не занимало много места.
Мыло для застежек
Если молния начала заедать, то не стоит сразу идти менять ее. В таких случаях на помощь приходит обычное мыло. Просто проведите им по застежке, но не раздражайтесь.
Легкий лайфхак с мылом сохранит ваши средства / Фото pixabay
Спортивную одежду стоит сушить
После утренней пробежки одежду следует высушивать. Ведь пот способствует размножению различных бактерий и может привести даже к появлению плесени на одежде.
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