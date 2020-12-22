Оказывается, правильное хранение также влияет на состояние вещей. Ведь зная несколько секретов, можно помочь одежде прослужить дольше, а также не раздражаться из-за своего вида.

Идеи 24 подготовили для вас советы, как правильно ухаживать за одеждой, чтобы она прослужила как можно дольше.

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Зубная щетка для чистки обуви

Если обувь уже загрязнена, то можно взять старую зубную щетку и промокнуть ее в обычный уксус. Так удастся быстро и без лишних усилий ее отчистить.

Вазелин спасает обувь из лакированной кожи

Часто на лакированной обуви появляются темные полосы и царапины. От них можно избавиться благодаря небольшому количеству вазелина. Нанесите вазелин на ватную палочку и протрите все проблемные места.



Оказывается, все достаточно легко / Фото pixabay

Лак для ногтей против пуговиц и стрелок на колготках

Обычный лак для ногтей позволяет зафиксировать "стрелку" и не дать колготкам полностью порваться. Также лаком можно зафиксировать пуговицы на одежде. Нужно лишь нанести его на место с нитками. Совет: лучше брать прозрачный лак.

Пластырь для бюстгальтера

Все женщины знают, что такое когда вылезает "косточка" с белья. Не обязательно сразу выбрасывать такое белье, ведь можно заклеить это место пластырем. Эффект вряд ли будет продолжительным, но позволит еще раз примерить любимый бюстгальтер.



Отличный способ при экстренной ситуации / Фото pixabay

Храните бюстгальтеры правильно

Лучше вставлять бюстгальтеры друг в друга, чтобы чашечки не деформировались и белье не занимало много места.

Мыло для застежек

Если молния начала заедать, то не стоит сразу идти менять ее. В таких случаях на помощь приходит обычное мыло. Просто проведите им по застежке, но не раздражайтесь.



Легкий лайфхак с мылом сохранит ваши средства / Фото pixabay

Спортивную одежду стоит сушить

После утренней пробежки одежду следует высушивать. Ведь пот способствует размножению различных бактерий и может привести даже к появлению плесени на одежде.