Ідеї 24 діляться списком продуктів, які допоможуть вашому мозку працювати на всі 100%. Ви захочете це з'їсти просто зараз.

Дізнайтесь З їжею дозволено гратися: 15 ідей для макаронної творчості

Продукти, які покращують роботу мозку

Чорниця



Чорниця покращить пам'ять / Фото Unsplash

Дипломований і сертифікований дієтолог Лорен Харріс-Пінкус розповідає, що численні дослідження доводять користь чорниці. Вона допомагає знизити ризик хвороби Альцгеймера, деменції та уповільнює темпи зниження когнітивної функції. Сині ягоди також активізують нейрони та покращують пам'ять.

Яйця



Вживання яєць допоможе краще думати / Фото Unsplash

Холін і лютеїн, які містяться у складі яєць, здатні творити чудеса з роботою мозку. Холін відіграє важливу роль у розвитку головного органу та його функцій. Цей складник зазвичай важко знайти у такій великій концентрації в інших харчових продуктах. Своєю чергою, лютеїн допоможе налагодити роботу когнітивної функції. З цим складником також часто пов'язують здоров'я очей.

Риба



Риба позитивно впливає на роботу мозку / Фото Unsplash

Якщо ви піклуєтесь про свій мозок – то вживання риби є обов'язковим. Морські продукти – це джерело омега-3. Періодичне споживання риби допоможе покращити пам'ять та здатність до навчання. Найкраще для стимуляції роботи мозку підійде "жирна" риба, адже саме у ній міститься найбільша концентрація корисних кислот. Обирайте сардини, лосось, оселедець, тунець, тріску, скумбрію, палтус чи акулу.

Цікаво знати Соковите куряче філе у пергаменті: універсальний спосіб приготування м'яса на всі випадки життя

Цілозернові та горіхи



Горіхи покращують роботу мозку / Фото Unsplash

Саме ці продукти принесуть бажаний успіх, якщо ви на дієті. Вони є складниками майже усіх правильних раціонів, адже позитивно впливають на підвищення когнітивної функції та є чудовими нейропротекторними продуктами.