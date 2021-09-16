Идеи 24 делятся списком продуктов, которые помогут вашему мозгу работать на все 100%. Вы захотите это съесть прямо сейчас.
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Продукты, которые улучшают работу мозга
Черника
Черника улучшит память / Фото Unsplash
Дипломированный и сертифицированный диетолог Лорен Харрис-Пинкус объясняет, что многочисленные исследования доказывают пользу черники. Она помогает снизить риск болезни Альцгеймера, деменции и замедляет темпы снижения когнитивной функции. Синие ягоды также активизируют нейроны и улучшают память.
Яйца
Употребление яиц поможет лучше думать / Фото Unsplash
Холин и лютеин, которые содержатся в составе яиц, способны творить чудеса с работой мозга. Холин играет важную роль в развитии головного органа и его функций. Эту составляющую обычно трудно найти в такой большой концентрации в пищевых продуктах. В свою очередь, лютеин поможет наладить работу когнитивной функции. С этим компонентом также часто связывают здоровье глаз.
Рыба
Рыба положительно влияет на работу мозга / Фото Unsplash
Если вы заботитесь о своем мозге – употребление рыбы является обязательным. Морские продукты – это источник омега-3. Периодическое потребление рыбы поможет улучшить память и способность к обучению. Лучше всего для стимуляции работы мозга подойдет "жирная" рыба, ведь именно в ней содержится наибольшая концентрация полезных кислот. Выбирайте сардины, лосось, сельдь, тунец, треску, скумбрию, палтус или акулу.
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Цельнозерновые и орехи
Орехи улучшают работу мозга / Фото Unsplash
Именно эти продукты принесут желаемый успех, если вы на диете. Они являются составляющими почти всех правильных рационов, ведь положительно влияют на повышение когнитивной функции и являются прекрасными нейропротекторными продуктами.