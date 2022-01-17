Год начался, вероятно, с самой ожидаемой премьеры. 1 января подписчики OLL.TV одновременно со всем миром смогли посмотреть спецвыпуск "Гарри Поттер 20 лет спустя…" и вспомнить свое знакомство с этой фантастической франшизой. А вот любители детективных историй охотно следили за событиями украинского сериала "Зломовчання", который приковал внимание киноманов острым и непредсказуемым сюжетом.

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Что ж, 2022 год обещает быть не менее богатым интересными премьерами. И январь это уже доказал! С нового сезона популярной молодежной драмы "Эйфория" до "Позолоченного века" с непревзойденной Синтией Никсон: с OLL.TV вам не придется скучать. Мы же отобрали 6 новинок месяца, которые не стоит пропускать.

Премьеры января на OLL.TV

1. Сериал "Эйфория" (2 сезон)

Дата премьеры: 10 января

Жанр: драма

Наркотики, секс, травмы и социальные медиа – подростковая драма "Эйфория" без украшений покажет жизнь современной молодежи.

В центре истории – 17-летняя Ру Беннетт, которая вернулась в родной дом после лечения в реабилитационной клинике. Не теряя времени, она снова берется за старые привычки – наркотики и вечеринки. Однако в жизни главной героини появляется девушка Джулс, которая может спасти Ру от разгульной жизни.

Сюжет второго сезона будет непростым, но увлекательным. Об этом рассказала певица и актриса Зендея, которая сыграла главную роль в "Эйфории".

Я могу сказать, что это тяжелый сезон. Ру так много значит для меня, и я думаю, что она много значит для многих людей. Это жестоко, но такой персонаж, как мне кажется, действительно заслуживает всех этих моментов экранного времени,

– рассказала Зендея в комментарии Entertainment Tonight.

Сможет ли героиня преодолеть трудности и навсегда покончить с наркотиками – смотрите на OLL.TV.

Второй сезон "Эйфории": смотрите трейлер

2. Сериал "Праведные Джемстоуны" (2 сезон)

Дата премьеры: 10 января

Жанр: комедия, драма

Сюжет комедии разворачивается вокруг семейства Джемстоунов – всемирно известных евангелистов из Америки, которые с успехом проповедуют в разных городах страны. Однако за их праведными лицами скрывается такое количество пороков и грехов, что трудно даже вообразить. В центре картины – конфликты внутри семьи и с конкурентами проповеднического бизнеса.

Во втором сезоне квартет "святых" продолжит позорное дело. Деньги будут течь в их карман "на славу Бога", ведь средств на земные радости слишком много не бывает. Вспомнит ли семейство о совести и станет ли на путь праведный – в новом сезоне "Праведных Джемстоунов" на OLL.TV.

Сериал "Праведные Джемстоуны": трейлер 2 сезона

3. Сериал "Миротворец" (1 сезон)

Дата премьеры: 14 января

Жанр: драма, боевик, экшн

Несокрушимый громило, один из главных героев комиксов во вселенной DC Кристофер Смит готов все отдать за мир во всем мире. За благие намерения его назвали очень символично – Миротворец .

После миссии в "Отряде самоубийц" Миротворец снова начинает службу в правительстве. Ему поручают загадочную операцию – уничтожение особо опасных людей. Поэтому героя ждут безумные драки, перестрелки, тяжелые поиски злодеев. Но не драки будут для Миротворца самыми сложными, а налаживание отношений с отцом.

Новый сериал "Миротворец": смотрите трейлер

4. Фильм "Рей Донован"

Дата премьеры: 15 января

Жанр: драма, криминал

Зрителей ожидает полнометражное продолжение культового сериала "Рей Донован". Пилотный эпизод побил рекорды просмотров в 2013 году, сделав фильм самой громкой премьерой всех времен на Showtime.

В центре картины – Рэй Донован. Он зарабатывает на жизнь тем, что помогает знаменитостям решать их щекотливые проблемы: взятки, откупы и угрозы. При этом герой довольно тяжело справляется со своими собственными трудностями. Речь идет о его отце, которого неожиданно выпустили из тюрьмы, а ФБР удивительным образом пытается добраться до Рея и его сообщников. Что же будет дальше и сможет ли герой выжить в этой опасной реальности – смотрите полнометражный фильм на OLL.TV.

"Рэй Донован. Фильм": трейлер

5. Сериал "Миллиарды" (6 сезон)

Дата премьеры: 24 января

Жанр: драма

Сюжет драмы разворачивается вокруг миллиардера Бобби – просто счастливчика и любимца женщин. Простые люди тоже любят богача, ведь он всего в жизни достиг сам.

Однако не все верят в его невинность. П рокурор Чак давно точит на Бобби зуб, а комиссия по ценным бумагам подозревает его в использовании инсайдерской информации и решает начать против миллиардера собственное расследование. Жестокие гонки за власть продолжатся в 6 сезоне.

Удастся ли миллиардеру остаться невиновным в навязанных преступлениях – смотрите премьеру финального сезона на OLL.TV уже 24 января.

Продолжение сериала "Миллиарды": видео

6. Сериал "Позолоченный век" (1 сезон)

Дата премьеры: 25 января

Жанр: драма

HBO представляет новый масштабный исторический сериал "Позолоченный век" . Историческая драма уже приковала внимание, ведь одну из главных ролей здесь сыграла звезда "Секс в большом городе" Синтия Никсон. Создателем сериала тем более является автор "Аббатства Даунтон".

События драмы происходят в Нью-Йорке в 1880-е. Главная героиня Мэриан переезжает из сельской Пенсильвании в богемный город после смерти отца. Девушка живет со своими богатыми тетеньками и пытается привыкнуть к жизни в большом и шумном Нью-Йорке.

Главной интригой сериала станет настоящая война между аристократами и промышленниками, где Мэриан будет участвовать. Что же она выберет: будет ли соблюдать устоявшиеся правила поведения в обществе или прокладывать собственный путь?