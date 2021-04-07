Перевтілення овочів та фруктів: 14 кумедних фото

Джерело:24 канал
Природа має почуття гумору. Це доводять фотографії кумедних овочів і фруктів, що набули незвичайної форми. Деякі стали схожими на тварин, інші взяли щось від людей. Світлини викликають подив і посмішку одночасно.
Чого можна очікувати від природи, ви можете побачити, переглянувши нашу добірку з фото. Можливо природа нам на щось натякає.
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Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit
Фото reddit