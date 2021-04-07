Перевоплощение овощей и фруктов: 14 забавных фото
Природа обладает чувством юмора. Это доказывают фотографии забавных овощей и фруктов, которые приобрели необычную форму. Некоторые стали похожими на животных, другие взяли что-то от людей. Фотографии вызывают удивление и улыбку одновременно.
Источник:24 канал
Чего можно ожидать от природы, вы сами можете увидеть, просмотрев нашу подборку с фото. Возможно природа нам на что-то намекает.
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