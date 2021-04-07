Природа має почуття гумору. Це доводять фотографії кумедних овочів і фруктів, що набули незвичайної форми. Деякі стали схожими на тварин, інші взяли щось від людей. Світлини викликають подив і посмішку одночасно.

Чого можна очікувати від природи, ви можете побачити, переглянувши нашу добірку з фото. Можливо природа нам на щось натякає. Читайте також: 11 захопливих фото, які зроблені в потрібну мить Все дістало. Я йду від вас

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