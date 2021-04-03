У будь-який момент щось може трапитися навколо нас. Тому варто встигнути зафіксувати все. Адже може вийти яскравий знімок, який залишиться вам на все життя.

Ми підготували знімки, які були зафіксовані випадково. Вони справді вражають. Читайте також: 13 годин на макіяж: візажистка створює дивовижні оптичні ілюзії – фото Якщо вилізти, то відразу на голову

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