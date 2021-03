Деякі бренди, фільми та серіали спершу мали зовсім інші назви. Однак через низку обставин їх було перейменовано, і тепер ми навіть не уявляємо, щоб вони називались якось інакше.

До вашої уваги – добірка із 7 найцікавіших перейменувань. І справді, у деяких випадках класно, що бренд таки змінив назву.

Google

Із 1996 по 1998 рік Google називався зовсім не Google, а яскраво й легко – BackRub. Ця назва одразу позиціонувала компанію як стартап, який створили студенти. Та через два роки після заснування назву компанії змінили, узявши за основу слово googol.

"Теорія великого вибуху"

За першим задумом авторів сценарію, головних героїв серіалу мали звати Ленні, Пенні, Кенні. Тобто Ленні – це Леонард, Кенні – це Шелдон. Але, обміркувавши ситуацію, головному герою дали ім’я Шелдон, а серіал замість "Ленні, Пенні, Кенні" назвали "Теорія великого вибуху".

Snapchat

Спочатку популярний додаток для обміну повідомленнями Snapchat мав назву Pictaboo. Та незабаром до головного офісу надійшло повідомлення, що таку назву вже давно зареєструвала компанія – виробник фотокнижок. Тоді й з’явилась ідея назвати мобільний додаток Snapchat.

Музичний гурт Queen

Хто зна, може, під назвою Smile цей музичний гурт і не зміг би вразити увесь світ. Чи не тому Фредді Мерк’юрі, ставши солістом гурту, запропонував перейменувати його на Queen?

Yahoo!

Спочатку пошукова система мала називатись Jerry And David’s Guide To The World Wide Web ("Путівник Усесвітньою мережею від Джеррі та Девіда"). Проте згодом її творці вирішили, що це надто складно для користувачів, а скорочення JDGWWW геть не цікаве. Урешті-решт народилась ідея назвати систему Yahoo!, тобто Yet Another Hierarchical Officious Oracle. Знак оклику наприкінці з’явився не випадково, адже компанія з назвою Yahoo вже існувала (і займалась вона виготовленням соусу для барбекю).

Pepsi

Із 1893 року популярний нині напій називався Brad’s Drink. Таку назву напою дали на честь людини, яка його створила, – Калеба Бредхема. Але 1989 року Brad’s Drink вирішили перейменувати на Pepsi-Cola.

Sony

Назва компанії Sony походить від латинського слова sonus, тобто "звук". Дуже логічно й просто для запам’ятовування, чи не так? Але раніше компанія була відома світові під назвою Tokyo Tsushin Kogyo. На Sony її перейменували 1958 року.

